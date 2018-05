De lokale kirker havde inviteret til fællesgudstjeneste 2. pinsedag. Blandt andet Andreas Thom, præst i Glostrup, var med. Foto: Ingolf Mathiesen

HELE OMRÅDET. 2. pinsedag samlede de lokale kirker kirkegængerne i det fri til gudstjeneste ved Gadekæret i Vallensbæk

Af Heiner Lützen Ank

2. pinsedag, mandag den 21. maj, havde kirkerne i området inviteret til fællesgudstjeneste ved Gadekæret i Vallensbæk. Et arrangement som cirka 400 mennesker var mødt op for at deltage i.