Håndboldkvinder klar til 2. division

Kvinderne fra Brøndby Håndboldklub skal i næste sæson spille i 2. division. Foto: Brøndby Håndboldklub

SPORT. Efter to sejre har kvinderne fra Brøndby Håndboldklub sikret sig oprykning til 2. division

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Håndboldklubs damer har netop sikret sig oprykning til 2.division.

Det står klart efter, at holdet har spillet to kampe mod Virum Sorgenfris damer.

Brøndby vandt første hjemmekamp med 23-17 foran 150 tilskuere, som gav god stemning og opbakning til holdet.

Returkampen, der blev spillet i Virumhallen, vandt Brøndbykvinderne 23-16, og dermed var oprykningen sikret. Også her var der god opbakning til Brøndby fra de medfølgende tilskuere.

Brøndby HK kan nu se frem til en spændende sæson i 2. division.