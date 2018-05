Håndboldkvinder spiller om oprykning

I de kommende dage kan 3. division kvinderne fra Brøndby Håndboldklub spille sig op i 2. division. Foto: Brøndby Håndboldklub

SPORT. Brøndby Håndboldklubs 3. division-kvinder skal spille om oprykning til 2. division i de kommende dage

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Håndboldklubs hold i 3. division skal spille om oprykning til 2. division.

Det sker efter, at holdet har haft en god sæson og nu er nået så langt, at holdet skal spille to oprykningskampe mod Virum Sorgenfris 2. division damer, som kæmper for at blive i 2. division.

Første kamp spilles i dag (tirsdag den 1. maj. red.) i Stadionhal 1, kl. 19.30.Anden kamp spilles fredag den 4. maj i Virumhallen kl. 18.30.