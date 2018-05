Heftig debat om parkeringspladser ved Risingeparken

Skal der parkeres i Risingeparken eller på Risingevej. Det er politikerne i Vallensbæk langt fra enige om. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Hashhandel, trafiksikkerhed og viljen til at lytte til borgerne var alt sammen en del af debatten, da nye parkeringspladser ved Risingeparken var til debat

Af Heiner Lützen Ank

Hvis der er en enkelt læser, der endnu ikke er klar over det, så kommer her en vigtig pointe angående lokalpolitik: trafikale forhold, herunder parkering, hører til blandt de emner, der virkelig kan tænde debatten.

For selvom de lokale politikere i Vallensbæk på det seneste kommunalbestyrelsesmøde den 25. april blandt andet skulle forholde sig til kommunens regnsskab for 2017 samt to lokalplaner, så var punktet om nye parkeringspladser ved Risingeparken, den sag, hvor debatten gik højest.

Det eneste punkt, der reelt kunne tage kampen op om aftenens mest debatterede emne var sagen om selvkørende busser, altså et andet trafikemne.

Start med fem pladser

I udgangspunktet er kommunalpolitikerne enige: der mangler parkeringspladser ved Risingeparken.

Derfor er de i forbindelse med sagen blevet præsenteret for tre forskellige forslag til, hvordan problemerne kan løses.

Forslag et er, at der etableres skrå P-pladser langs nordsiden af Risingevej. Et forslag ingen af de tre partier bakker op om.

Forslag to er, at der etableres længdeparkering langs Risingevej. Ifølge forslaget giver det plads til op til femten biler.

Og forslag tre er, at der etableres en rund parkeringsplads i Risingeparken, hvilket ifølge oplægget giver plads til femten biler.

Da sagen forud for kommunalbestyrelsesmødet var til debat i Teknik- og Miljø-udvalget den 3. april, indstillede Forvaltningen, at forslaget med et anlæg i Risingeparken skal foretrækkes. Der var i udvalget imidlertid enighed om, at man i stedet skal etablere fem længdeparkeringspladser på Risingevej. Samt indføre parkeringsbegrænsning på tre timer.

De fem parkeringspladser er væsentlig færre, end de 15-20 pladser, der ellers er nævnt i budgetforliget for 2018.

Efterfølgende besluttede det konservative flertal i Økonomiudvalget at tilføje, at de fem parkeringspladser etableres som en start, så der eventuel kan ændres på antallet.

Grunde til Risingevej

Da politikerne kunne diskutere sagen for åbne døre på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, var der derfor nok at tage fat på.

Således sagde Jan Høgskilde (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget:

– Jeg kan godt forstå, at nogle borgere, særligt dem, der bor op og ned af problemet, kunne ønske sig en anden løsning. Men når jeg i dag på vegne af De Konservative og også på vegne af den enighed, der oprindeligt var i udvalget, foreslår løsningen på Risingevej, så er det fordi, vi som politikere må træffe et valg, der tager et større hensyn end blot til nogle enkelte borgere.

Der var nemlig ifølge Jan Høgskilde flere problemer ved en parkeringsløsning i Risingeparken:

– Den runde parkering vil skæmme det grønne område. Hertil kommer, at det ikke er nogen god idé med udkørsel til Vejlegårdsvej, oversigtsforholdene vil ikke være fordelsagtige. Desuden vil det koste betydelig mere, hvis man på et senere tidspunkt vil sløjfe parkeringspladsen og så vil en sådan parkeringsplads bidrage til det stigende antal varebiler, der bliver parkeret rundt omkring. Endelig vil jeg ikke bryde mig om, at sådan en plads ligger hen om aftenen og kan bruges til handel med det ene og andet. Det ved vi godt, foregår rundt omkring.

Og så understregede Jan Høgskilde at fem parkeringspladser ikke nødvendigvis er et endelig tal:

– Der er et problem dernede. Ingen tvivl om det, og jeg vil gerne være med til senere at se på, om behovet er større.

Ingen grund til færre

Hos Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti havde man svært ved at følge De Konservatives argumentation.

Således sagde Martin Nielson fra Socialdemokratiet blandt andet:

– Vi har meget svært ved at se fornuften i at reducere antallet af parkeringspladser. Intet har ændret sig siden budgetforliget. Det grønne område dernede er populært med en dejlig legeplads, og det bliver næppe mindre populært i fremtiden. Der kommer virkelig tryk på, og det løser vi ikke med fem parkeringspladser.

Desuden mente Martin Nielson, at parkeringspladser på Risingevej ville være et problem:

– Det er en smal vej og den svinger nede i bunden og der færdes mange bløde trafikanter. Vi skal lytte til borgerne og følge indstillingen fra Forvaltningen, og jeg er ikke enig i, at det skæmmer området.

Og så gav Martin Nielson ikke meget for, at valget af parkeringsløsning skulle kædes sammen med handel af ulovlige varer:

– Der er ingen tvivl om, at kriminalitet er vigtig og at kriminalitet skal bekæmpes. Men det skal bare ikke være en del af dette valg.

Ikke nyt Vesterbro

Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti var også kritisk overfor udviklingen i sagen.

I første omgang var kritikken dog rettet mod både Socialdemokraterne og De Konservative:

– I budgetforliget for 2018, som Dansk Folkeparti er en del af, blev det aftalt, at der skulle etableres 15 parkeringspladser ved Risingeparken. Borgmesteren har herefter i en aftale med Socialdemokraterne uden at høre Dansk Folkeparti besluttet, at der i stedet kun skal etableres fem parkeringspladser. Det er noget underligt noget, at man ikke hører alle sine budgetforligspartnere, når man ændrer i budgetforliget.

Alligevel delte Kenneth Kristensen Berth Socialdemokratiets ønske:

– Det var den løsning (den runde parkering, red.), Dansk Folkeparti hele tiden har peget på. Vi vil gerne gøre Risingeparken til en endnu mere attraktiv plet i kommunen for børnefamilier, og så skal der naturligvis også følge muligheder for parkering med. Risingevej er meget uhensigtsmæssig til flere parkeringspladser. Det er en smal vej, hvor det er svært at vende, og hvor det i forvejen ikke er nemt at finde parkeringspladser, når det er godt vejr.

Heller ikke Kenneth Kristensen Berth kunne følge argumentationen om, at salg af ulovlige varer, skulle retfærdiggøre parkering på Risingevej:

– Blandt De Konservatives argumenter er for eksempel, at parkeringspladsen vil blive Vallensbæks svar på Vesterbro med omfattende hashhandel og stofmisbrug. Jeg kan ikke se, hvordan det ville være anderledes med længdeparkeringspladserne, snarere tværtimod for der er jo netop mange mennesker i Risingeparken og derfor også stor chance for at man bliver opdaget i sine lyssky aktiviteter. Det kunne man i øvrigt også imødekomme ved at sætte kameraer op på parkeringspladsen og ved legepladsen, så det blev endnu mere trygt for borgerne at færdes der.

Både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet argumenterede desuden for, at en indkørsel fra Vejlegårdsvej vil være en mere forsvarlig løsning.

Den endelige beslutning, som De Konservative stemte for, mens Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte imod, lød:

Der etableres til en start 5 længdeparkeringspladser på Risingevej i stedet for de i budgetforliget nævnte 15-20 parkeringspladser, og der etableres parkeringsbegrænsning på 3 timer