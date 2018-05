Højhus i Vesterled?

DEBAT.

Af Dorte Frederiksen, Hedegårds Allé 23 2605 Brøndby

Forestil jer, at sidde I jeres have en dejlig sommerdag i et fredeligt villakvarter og nyde jeres kaffe, for at kigge op på et 15 etagers højhus.

Jeg tror nok, der er nogle, der ville få kaffen galt i halsen.

Jeg og min familie har boet i Vesterled i snart fem år og er utrolig glade for at bo her.

En glæde vi hjertens gerne vil dele med andre tilflyttere.

Det er dog med stor bekymring, at jeg læser om Glostrup Kommunes planer om at opføre et højhus på 15 etager på Banemarksvej i Vesterled, Brøndby.

Jeg er ikke imod ideen om beboelse på Banemarksvej og ved, at der grundet en stigning i befolkningstallet er et reelt behov for flere boliger. Jeg kan også se fordele i at tænke i bebyggelse, der går op i flere etager. Men planerne om et decideret højhus, mener jeg i høj grad er forkert for området.

Et højhus klods op og ned af et villakvarter vil i den grad skæmme området, give et voldsomt udsyn til folks private haver samt skabe en enorm trafikal stigning på en i forvejen trafikeret villavej, som mange børn hver morgen cykler i skole af.

Jeg håber, at Glostrup Kommune har velvilje til at overveje en bebyggelse, med en højde, der passer til området, så tæt på skellet til et villakvarter.

Derudover håber jeg, at Brøndby Kommune vil bakke op om ønsket: Ja tak til nye beboere, men nej tak til højhuse i Vesterled.

Når et boligområde skal udbygges, bør det gøres med respekt for dets beboere, så det bliver et positivt samspil. Jeg har derfor starter underskriftindsamlingen Nej tak til højhuse i Vesterled.