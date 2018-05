Idrætsdag i børnehøjde

Bevægelse var en vigtigt del af Dagplejens Dag. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Onsdag mødtes dagplejerne i Brøndby til Dagplejens Dag, hvor der var fokus på bevægelse, musik og hygge

Af Heiner Lützen Ank

Onsdag blev plænen ved siden af rådhuset indtaget af byens dagplejere og dagplejebørn. Det var nemlig blevet tid til den årlige Dagplejens Dag.

En dag med et helt bestemt fokus, fortæller Gyrite Johansen, dagplejeleder:

– Vi vil med dagen gerne gøre opmærksom på, at vi findes som et godt pasningstilbud, hvor der er fokus på nærhed. Det håber vi at vi kan vise de mennesker, der kigger forbi.

En væsentlige del af Dagplejens Dag er forskellige bevægelsesaktiviteter. Noget, der falder i god tråd med det, der fylder meget i dagplejen for tiden:

– Vi er netop ved at få alle vore dagplejere idrætscertificeret. Det er på alle måder godt. For dagplejerne og for børnene. På den måde kan vi skabe endnu større fokus på bevægelse og motorisk udvikling på en sjov måde. Derfor er der også masser af bevægelse her i dag.