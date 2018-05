Kampen er fortsat nødvendig

Camilla Lassen (tv) mener, der stadig er meget at kæmpe for. Derfor er hun med til 1. maj i Brøndby. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Socialdemokratiet i Brøndby samlede cirka 80 mennesker 1. maj. Der var fokus på fællesskab og den fortsatte kamp

Af Heiner Lützen Ank

Cirka 80 mennesker har fundet vej til Kulturhuset Brønden denne tirsdag morgen, hvor Socialdemokratiet i Brøndby fejrer 1. maj.

Socialdemokratiet sidder tungt på magten i byen, og der er derfor fyldt godt op med kommunalbestyrelsesmedlemmer og nuværende og tidligere borgmestre.

Men der er også andre, der er mødt op for at fejre kampdagen. Blandt andet Camilla Lassen, der er medlem af såvel DSU som Socialdemokratiet.

– Jeg er her, fordi det er en festdag. Der er god grund til at fejre en god og lang tradition, og der er stadig meget at fejre.

Der er ikke nødvendigt at spørge, hvad det er, der forsat skal kæmpes for. Som for så mange andre er der for Camilla Lassen et oplagt eksempel.

– Overenskomstforhandlingerne har vist, at det stadig er nødvendigt at kæmpe, og at der kommer noget ud af det, hvis vi gør det i fællesskab.

Ved dagens 1. maj arrangement er der tre talere, og den første, Mattias Tesfaye, er netop trådt ned fra talerstolen. Han havde i følge Camilla Lassen netop fat i denne vigtige pointe i sin tale.

– Som Mattias sagde i sin tale, er fællesskab og organisering netop det, der gør Danmark til noget specielt. Det skal vi kæmpe for.

En særlig 1. maj

Sanghæfterne bliver fundet frem.

Til en rigtig kampdag hører fællessang. Bandet spiller for, deltagerne følger forsigtigt efter.

Bedømt ud fra de spæde toner kan den daglige faglige kamp med fordel suppleres med træning af sangstemmerne.

Næste taler er Marianne Vind, kandidat til EU-parlamentsvalget.

– Sådan et 1. maj arrangement minder mig om alt det, vi er fælles om.

Og så, som for alle andre, tilhørere og talere, skal vejen slås forbi overenskomstforhandlingerne.

– Det er noget ganske særligt at fejre 1. maj i år. Det sammenhold, vi netop har oplevet ved overenskomstforhandlingerne, gør i år til noget særligt. De smil, det samarbejde, den styrke, vi har oplevet, det glæder og er en rigtig god begyndelse for den nye fælles hovedorganisation (sammenlægning af LO og FTF, red.), der netop er dannet. Dermed rækker resultatet længere og videre ud end blot det konkrete indhold af aftalerne. Det giver håb for et fællesskab præget af solidaritet.

Marianne Vind afslutter sin tale. Der bliver klappet og folk rejser for at tale med de andre deltagere.

1. maj er en kampdag. Men det er også en dag, hvor man hilser på venner og bekendte og får taget fotos med nuværende og tidligere borgmestre.

Kampen skulle gerne bringes videre ud.