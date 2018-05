Kjeld Rasmussen 90 år: Kjeld, borgmester for sammenhængskraften

Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. I dag, den 27. december, fylder Kjeld Rasmussen, tidligere borgmester i Brøndby 90 år. Folkebladet har inviteret sig selv på kaffe og historier i den anledning

Af Heiner Lützen Ank

(Artiklen er fra tirsdag den 27. december 2016)

Der bliver en kort pause i Kjeld Rasmussen ordstrøm.

– Ja, det tror jeg nok.

Han begynder på næste sætning, men gør atter en lille pause.

– Ja, det har jeg.

Så flyder ordene igen.

– Jeg havde Tove Rasmussen (tidligere kommunaldirektør, red.) på rådhuset og min kone herhjemme. De skulle nok sørge for, at jeg ikke drev det for vidt.

I dag, tirsdag den 27. december, fylder tidligere socialdemokratisk borgmester i Brøndby, Kjeld Rasmussen, 90 år.

I anledning af fødselsdagen er bogen, Kjeld, borgmesteren, der skabte Brøndby udgivet. For at høre hvordan det føles, at ens liv er blevet til en bog, og for at få en fornemmelse af, hvordan det er at blive 90, har Folkebladet inviteret sig selv på kaffe.

Som titlen antyder, er en pointe i bogen, at personen Kjeld Rasmussen i stor stil har været med til at skabe det Brøndby, som findes i dag; at det altså er ham, der i mange tilfælde er gået foran og har truffet beslutningerne.

En tilgang til posten som borgmester, der i brede kredse har skabt respekt omkring Kjeld Rasmussen, men som også har ført til kritik.

Tænkte sig om

Inden Kjeld Rasmussen holder en af sine få pauser, har han fortalt, at det i sin tid var vigtigt for ham at tale med de ansatte i andet geled på Brøndby rådhus, og at denne gruppe ansatte ofte var kvinder, der i mange tilfælde var bedre end mændende til at tænke sig om, inden de talte.

Et udsagn der rejser det naturlige spørgsmål, om han, borgmesteren der skabte Brøndby, i modsætning til andre mænd, tænkte sig om, inden han talte.

– Ja, det tror jeg nok. Ja, jeg vil mene, at jeg har været forsigtig og tænkt mig om, inden jeg talte.

Forfærdeligt

Kjeld Rasmussen blev valgt til kommunalbestyrelsen i 1958 og blev otte år senere borgmester. En post han bestred indtil 2005, hvor partikollegaen Ib Terp overtog posten.

Dermed er Kjeld Rasmussen ikke alene den borgmester, der har siddet i længst tid. Han var også borgmester i en periode, hvor der skete store forandringer i Brøndby.

Bogen Kjeld, borgmesteren, der skabte Brøndby, er dermed ikke blot en bog om Kjeld Rasmussen. Den er også et historisk dokument om Brøndby, Vestegnen og velfærdsdanmarks udvikling, og så er den naturligvis også fortællingen om en fodboldklubs vækst mod storhed.

Til spørgsmålet om, hvordan det føles at kunne læse om sit eget liv, men også om det samfund, man har været med til at skabe og forme for mange andre, siger Kjeld Rasmussen:

– Der er da forfærdeligt, for det er jo ikke mig, der har skrevet bogen. Jeg har leveret stoffet, men har ikke skrevet den.

Vi var sammen

Kjeld Rasmussen har i sin tid, hvad bogen også beskriver, været en stærk borgmester, der har truffet beslutninger, og ikke været bange for det.

Alligevel mener han, at det, at være borgmester i Brøndby, er at være borgmester i en vi-kommune:

– Grunden til at vi opnåede de resultater i kommunalbestyrelsen, men også i kommunen, og som jeg har været med til, var, at der var et godt samarbejde mellem politikere, borgere, tjenestemænd og organisationer. Det har jeg selvfølgelig stået for, men vi var mange om det.

At ting var bedre i gamle dage, er en brugt vending, når man er nået op i årene.

Kjeld Rasmussen bruger ikke selv sætningen, og er derfor ikke talsmand for, at en tilbagevenden til tidligere tider er at foretrække.

Men noget har ændret sig og udfordret netop den vi-tankegang, der har været så stærk i Brøndby:

– Det med, at man ordner det hele elektronisk, er sygt. I de første år gik jeg rundt og opkrævede kontingent til Socialdemokratiet, så kunne jeg gå rundt og se, hvordan folk havde det. Sådan er det jo ikke i dag, for nu bliver det hele ordnet elektronisk. Nu kan man jo også bare trykke på en knap, så er man for eller imod demokratiet.

Sammenhængskraften

Sporten og ikke mindst Brøndby IF fylder en del i bogen, for det har været en vigtig del af Kjeld Rasmussens borgmestervirke:

– Det giver en sammenhængskaft.

Kjeld Rasmussen smager på ordet, og siger det et par gange

– Jeg vil kalde det sammenhængskraft, for det er mere end sammenhold. Det er en sammenhængskraft alle disse mennesker imellem, fordi uanset alder, uanset uddannelse, uanset hvor du kommer fra og uanset hvordan du opfører dig, hvis du kan navigere på et hold i cricket, håndbold og fodbold, så er det sådan, at man hjælper hinanden.

Når man forklarede det

Et andet stort tema for Kjeld Rasmussen har været indvandringen. Et tema, hvor han i sin tid stak op og ud, men på den anden side var en markant stemme i diskussionen af, hvordan Brøndby og det danske samfund bedst tog imod borgere med anden etnisk baggrund:

-Når vi kæftede så meget op, Per Ishøj (Madsen, red.) og jeg, så var det fordi, vi havde fået dem til at bo hos os, fordi lejlighederne var der. Men når vi havde fået dem til at bo hos os, så måtte vi jo påtage os de problemer, der er, og problemerne var, at de kørte i selvstændig ring, og konerne gik derhjemme og så kun fremmed fjernsyn, og de levede i deres kultur. Det går sgu ikke. De må lære os at kende, og vi må lære dem at kende, og hele den diskussion har gjort, at vi blev beskyldt for at være fremmedfjendsk. Gu, var vi ej. Vi ville bare have, at Folketinget skulle forstå, at der var nogle ting, de skulle løse, og det har de så fundet ud af nu.

Dermed mener Kjeld Rasmussen, at den integrationsdebat, han i sin tid var en del af, ikke handlede om et dem over for et os, men handlede om at have fokus på et vi og en gensidig forståelse og respekt:

– Dem, der bor i Brøndby Strand, er gode nok. De har bare en anden kultur. I Brøndbyvester var der en 4-5 værelses lejlighed. Den fik en mand fra Tyrkiet. Det var der nogen, der brokkede sig over. Men sagen var den, at manden havde arbejdet på NKT i 4-5 år om natten, et arbejde ingen andre ville have. Men så var der ballade i Tyrkiet, og han hev derfor sin familie herop. Så sagen er, at når han nu har haft det arbejde, ingen andre ville have, så var det mindste, man kunne gøre at give ham en bolig, så han kunne være sammen med sin familie. Når man siger det til folk, så kan de godt se, det er rigtigt.

Tager du den?

Kjeld, borgmesteren, der skabte Brøndby, er skrevet af tidligere journalist ved Folkebladet, Henrik Madsen. Bogen er blevet til efter timesvis af samtaler med Kjeld Rasmussen.

I bogen skriver Henrik Madsen, at Kjeld Rasmussens kone, Lissi, laver Brøndbys bedste kaffe.

Dem har vi drukket et par kopper af, og Kjeld Rasmussen har spædet den op med historie efter historie.

Telefonen ringer. Den ringer en gang til.

– Tager du den, Lissi?

Kjeld Rasmussen råber til sin kone, hvis stemme man allerede kan høre er i gang med en samtale.

Kjeld, borgmesteren, der skabte Brøndby, har også brug for hjælp.

I dag, tirsdag den 27. december, fylder tidligere borgmester i Brøndby, Kjeld Rasmussen, 90 år. Tillykke.