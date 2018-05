Københavnermetro koster i Brøndby

Den nye metro inde i København gør busdriften dyrere for Brøndby Kommune. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Til næste år åbner en ny metroring inde i København. Det gør busdriften dyrere i Brøndby

Af Heiner Lützen Ank

I 2019 åbner Metro Cityringen inde i København og Frederiksberg.

I forbindelse med åbningen af den nye Metro Cityring kommer en række buslinjer til at køre mindre i

Københavns Kommune, og det medfører højere driftsomkostninger for disse linjer i de øvrige kommuner, hvor linjerne kører igennem.

Det vil for Brøndby Kommunes vedkommende betyde en udgiftsstigning på 1,4 mio. kr. fra og med 2020.

Ifølge oplysninger fra Brøndby Kommune er det linje 13 og 9A, der bliver påvirket af de ændringer, der er på vej.

Godt at bruge lidt ekstra

Da kommunalbestyrelsen diskuterede sagen på sit seneste møde, var der enighed om at acceptere den øgede udgift til Movia, og i forbindelse med debatten sagde Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljødudvalget:

– Den nye metro giver nogle afledte udgifter hos os. For når flere tager metroen inde i København, så bliver de busser, der kører ud til os dyrere. Hvis vi skulle holde vores budgetter, var vi blevet nødt til at skære i busbetjeningen, men da vi er blevet enige om at bruge lidt ekstra penge, kan vi opretholde den nuværende betjening. Det er jeg glad for.