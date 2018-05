Kollegieboliger på vej til Brøndby

BRØNDBY. En udvikler er villig til bygge 500 nye kollegieboliger. Det skaber politisk glæde og bekymring hos naboerne

Af Heiner Lützen Ank

I begyndelsen af året fik Brøndby Kommune en henvendelse fra en udvikler der ønsker at opføre 500 kollegieboliger på Brøndbyøster Boulevard 22, ved siden af politiskolen.

I forbindelse med den igangværende diskussion om en boligpolitik i Brøndby, har der længe været et fælles politisk ønske om at skabe nogle ungdoms- og studieboliger i Brøndby.

Derfor falder henvendelsen ifølge Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik og Miljøudvalget også i god jord:

– De (udvikler, red.) vil gerne skabe en moderne campus-ejendom med gode faciliteter for studerende. De 500 ungdomsboliger er indrettet med eget badeværelse og et minikøkken. Dermed kan man få boligsikring til huslejen. Der bliver fælleskøkkener og gode fællesrum, festlokale og motionsrum samt gode fællesarealer udenfor. Altsammen for at skabe et attraktivt sted at bo for unge under uddannelse. Det var et tema i valgkampen, at Brøndby skal have nogle ungdomsboliger. Der mangler kollegier i stor stil i hele hovedstadsområdet. Derfor håber jeg at projektet bliver til noget.

Frygter for larm

Der er dog visse udfordringer i forbindelse med projektet. Det kræver nemlig en dispensation for to lokalplaner for området, lokalplan 118 og 147.

Således må der ifølge lokalplan 147 kun bygges op til fjerde etage. Men da udvikler ønsker at bygge en tagterrasse, der svarer til en femte etage, kræver det altså en dispensation.

Om det siger Vagn Kjær-Hansen:

– Den står allerede i den vedtagne lokalplan, men er ved en fejl ikke angivet på den planmæssigt korrekte måde. Den skal formelt være en femte etage, og derfor kræves der en dispensation til tagetagen.

Netop tagterrassen skaber imidlertid bekymring hos naboerne. Martin Wulff og Kristina Stenholt bor på Lindehjørnet, lige ved politiskolen og er dermed tætte naboer til de kommende kollgieboliger:

– Et samlingssted på taget for så mange unge mennesker vil give en masse larm. Vi forudser, at der ofte vil være fester med høj musik, og tænker også at almindelige komsammen vil give en del støj, når det drejer sig, om så mange unge mennesker, siger Kristina Stenholt.

Og det er ikke kun, hvis udvikler får en dispensation, Kristina Stenholt frygter, der vil komme larm:

– Vi kan forstå på Teknisk forvaltning, at lokalplanen er formuleret sådan, at der kan etableres tagterrasse på bygningen. Problemet er, at der kun er givet tilladelse til fire etager, så bygherre kan, hvis han ikke får dispensation til fem etager, bygge tre etager og så lovligt etablere tagterrasse på fjerde etage.

Mulighed for fællesskab

Den bekymring kan Vagn Kjær-Hansen sådan set godt forstå:

– Jeg forstår godt, at naboer og genboer ikke ønsker larm på kollegiets tag dag og nat, og det er bestemt heller ikke meningen. Kollegiet skal naturligvis overholde de almindelige regler for larm, lige som vi andre heller ikke må åbne vinduerne og lade radioen spille højt. Det er blandt andet politiets opgave at gribe ind, hvis det alligevel sker, og jeg er overbevist om at kollegiets ejer heller ikke ønsker at blive uvenner med naboerne.

Desuden mener Vagn Kjær- Hansen, at fællesarealer generelt er godt:

– Både imellem bygningerne og på tagene. Det synes jeg også vi skal holde fast i her, ganske som vi vedtog det for to år siden. Studerende skal også have gode muligheder for at være udenfor, når den lunefulde danske sommer tillader det.