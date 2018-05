Kommende skolebørn er startet godt

To dage om ugen sidder børnene stille i op til en halv time og taler om for eksempel rim. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. De kommende 0. klasser på Glostrup Skole startede lige efter påske. Der er godt gang i aktiviteterne på SFO’erne, der skal gøre børnene helt klar til at starte i skole

Af Jesper Ernst Henriksen

De seneste næsten to måneder har der været masser af aktivitet i SFO’erne på Glostrup Skole. Her har der nemlig været børn dagen lang, for i Glostrup starter børnene på SFO den 1. april. Så har de tid til at lære de nye kammerater at kende og blive helt klar til at gå i skole.

– Der starter rigtig mange nye børn på samme tid, så de bliver inddelt i mindre grupper på op til 15 til 17 børn. De laver et bredt udsnit af forskellige aktiviteter, der har det formål, at de skal lære hinanden at kende og danne nye relationer. De skal blive helt klar til at starte i skole. Det er ikke at gå i skole, men man skal lære at begå sig på en ny måde, når man pludselig er i en større børnegruppe, end man er vant til fra børnehaven, siger Bine Baadsgaard, leder af indskoling, fritidsdel og specialområdet på hele Glostrup Skole.

Sejler til en opgave ø

På Vestervang bruger børnene for eksempel systemet børneøen. Det fungere på den måde, at en gruppe børn på op til ti leger, at de sejler ud til en ø, hvor der så er post til dem. Posten indeholder et eller andet læring. Da Folkebladet var forbi, handlede det om at lære, hvordan rim fungere. En pædagog vender et lamineret ark, hvor der er et rim. ”Her er en ko, den går med sko” for eksempel. Så taler de om hvilke ord, der rimer.

Derefter sejler børnene tilbage, og de skal klippe tegninger ud og matche dem med andre tegninger, så ordene rimer. Inden børnene går, giver de pædagogen en tommelfinger op, ned eller midt i mellem, afhængig af hvordan de synes, at lektionen er gået. Samlet set tager det cirka en halv time og hver børnegruppe er inde og lege to dage om ugen.

Der er også ture væk fra skolen, for eksempel til Zoologisk have, eller der er plads til at lege med vand i skolegården.

Samlet set handler aktiviteterne om at give børnene en god start på skolen, men også om at træne basale kundskaber, der er nødvendige, når man går i skole. De skal for eksempel selv kunne tage tøj og sko på, de skal kunne forstå en kollektiv besked og de skal kunne stå to og to, når klassen skal et andet sted hen.

Klasser med venner

Ind til videre har Bine Baadsgaard kun hørt positive historier fra børnenes SFO-start. Forældrene er også meget tilfredse, siger hun.

– Forældre er glade for den tidlige SFO-start. Det er en lidt blødere måde at starte i skole på. Børnene er sammen med de samme voksne hver dag, så der er masser af tryghed, siger hun.

Den tidlige SFO-start giver også en anden fordel. Børnene får nemlig god tid til at danne relationer i de første måneder af skoletiden. Det betyder, at pædagogerne kan vurdere, hvilke børn, der vil fungere godt sammen i en klasse. Børnene er nemlig ikke blevet fordelt i klasser endnu. Hvornår de bliver det, er lidt forskelligt fra afdeling til afdeling. Nogle gør det lige inden sommerferien, andre først i løbet af det nye skoleår.

Ingen pladsproblemer

I år er første år, hvor der kun skal være 22 elever i klasser. Det nye loft over antallet af elever i en ny 0. klasse blev sat i forbindelse med budgetforliget for 2018. I samme forlig blev der givet penge til at udvide Nordvangskolen med mindst 10 nye klasselokaler, der skal stå klar i 2020. Det hjælper dog ikke ret meget denne sommer. I de første tal, der blev opgjort, så det ud til at blive et problem. Her var der nemlig lagt op til 245 elever på skolen, hvilket ville gøre det nødvendigt med 12 klasser, heraf skulle tre være på Nordvang, hvilket der ikke er plads til. Det er dog endt lidt anderledes, og der starter kun 234 elever på skolen, hvilket kun gør det nødvendigt med 11 klasser, hvor der så endda stadig er enkelte ledige pladser.

Efter den første fordeling af elever, var der 13 forældreønsker, der ikke var blevet opfyldt. Alle disse forældre blev inviteret til et møde på de afdelinger, hvor de i stedet skulle have deres børn. Efterfølgende har fraflytninger, nogle elever, der er kommet ind på privatskole, og nogle elever, der skal have specialtilbud, fået kabalen til at gå op, så der kun er to ønsker, der ikke er opfyldt ud af de 234 elever på skolen.

– Det er vi rigtigt glade for, det var noget af et puslespil at få til at gå op, siger Bine Baadsgaard.

Så mange elever starter på Glostrup Skole

• Ejby: 22 elever i en klasse

• Nordvang: 44 elever i to klasser

• Skovvang: 63 elever i tre klasser

• Søndervang: 66 elever i tre klasser

• Vestervang: 38 elever i to klasser