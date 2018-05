Kommunalbestyrelsens mindeord: Kjeld Rasmussen

BRØNDBY. Af Kent Magelund, borgmester, på vegne af Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse

Det var med sorg, at vi modtog beskeden om, at Brøndbys tidligere borgmester Kjeld Rasmussen er gået bort lørdag den 19. maj 2018. Men det er med glæde, at vi mindes Kjeld og hans lange og aktive liv, der i den grad kom Brøndby til gode. Man kan dårligt overdrive de mange store og betydningsfulde aftryk, han har sat på Brøndby Kommune. Aftryk, som også vil præge vores kommune mange år fremover.

Kjeld Rasmussen var som borgmester i Brøndby gennem 39 år, fra 1966 til 2005, med til i enestående grad at skabe og forme det Brøndby, vi kender i dag. Et Brøndby, der er kendetegnet ved at være et mangfoldigt lokalsamfund med et stærkt fællesskab, et frodigt forenings- og sportsliv og i det hele taget være en kommune, der på rigtig mange måder er i øjenhøjde med borgerne, som Kjeld også satte pris på at være.

Man kan ikke tale om Kjeld uden at nævne BIF. Som en af stifterne var Kjeld Rasmussen gennem alle årene en af de største ildsjæle omkring Brøndbyernes IF og han sad engageret på første parket fra klubbens rejse fra seriefodbold til storhold. Også her satte han sig et stort og historisk aftryk.

Kjeld Rasmussens vision om en tryg og levende forstad, hvor folk kunne skifte trange baggårde ud med luft, vand og plads, blev en realitet i Brøndby Strand. Kjeld havde samtidig evnerne og modet til at se de udfordringer, der opstod og som skulle løses hen ad vejen. Kjeld Rasmussen turde gå i front med kontroversielle synspunkter i sin kamp for, at Brøndby hele tiden skulle udvikle sig til at blive en endnu bedre udgave af sig selv. Det og mange, mange andre ting har vi Kjeld Rasmussen at takke for. Danmarkshistoriens længst siddende borgmester satte så mange og værdifulde aftryk på Brøndby Kommune, der peger fremad, at mindet om Kjeld Rasmussen vil stå lyslevende i mange år fremover.

Vi sender vores varmeste tanker til Kjeld Rasmussens hustru, børn og børnebørn