Kommunen bestemmer ikke alt i trafikken

DEBAT.

Af Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune

Tak, Dennis, for dine overvejelser og betragtninger i dit læserbrev den 24/4. Lige som du har Brøndby Kommune og jeg også fokus på at sikre en god og sikker afvikling af trafikken i Brøndby med tilgængelighed for alle.

Brøndby Kommune har nogle steder valgt at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på gang- og cykelstier. Det er for at fremme trafiksikkerheden for de bløde trafikanter som cyklister, fodgængere og skolebørn – og sikre deres adfærd. Det kan reducere trafikflowet i byen lidt, men øger sikkerheden, hvilket er en balance kommunen løbende afvejer. Det kan godt ærgre mig, at det er nødvendigt med disse bomme, men der er desværre nogle trafikanter som ikke viser hensyn overfor andre.

Du skriver, at der er etableret en port ved enden af Brøndbyvænge. Porten er etableret på boligselskabets grund (Brøndbyernes Andelsboligforening), og vejene på boligselskabets grund er også private, herunder Brøndbyvænge. Derfor er det boligselskabet der er myndigheden i forhold til dette, og ikke Brøndby Kommune.

Tilsvarende er det Banedanmark, som ejer tunnelen ved Brøndbyøster Station, og mig bekendt ønsker de ikke, at der cykles igennem tunnellen.