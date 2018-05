Kystvandring for hele familien

BRØNDBY. Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Brøndby arrangerer kystvandring for hele familien søndag den 27. maj kl. 10 – 12. Der er mulighed for at opleve strandområdet i Brøndby Strand, og man kan blandt andet se Heerup stenene, fugle og vilde orkidéer. Der vil være forklaringer undervejs . Tilmelding ikke nødvendig. Ruten starter og slutter på den […]

Af Mette Agner Clausen