Lørdagsåbent for pas

I den kommende tid kan man på udvalgte lørdage få nyt pas på Borgerservice i Brøndby. Foto: Colourbox

BRØNDBY. I den kommende tid kan man få lavet pas på Borgerservice i Brøndby om lørdagen

Af Heiner Lützen Ank

Ferien står måske ikke lige for døren, men vanen tro er der pres på bestillingerne for pasfornyelser allerede fra maj måned.

Sådan lyder meldingen fra Brøndby Kommunes Borgerservice, der som noget ekstraordinært holder åbent udvalgte lørdage i den kommende tid for fornyelse af pas.

– Vores erfaring er at mange ferieglade borgere, først i sidste øjeblik opdager at passets udløbsdato er overskredet. Det betyder lange køer og panik på og derfor har vi igen i år besluttet at holde ekstraordinært åbent på udvalgte lørdage inden sommerferieperioden begynder, så borgerne i ro og mag, og uden at skulle vente i kø, kan få fornyet deres pas, siger Anette Schandorph, afdelingsleder i Borgerservice.

Det tager cirka 14 dage at få et nyt pas og det kræver at man møder personligt op i Borgerservice for at få et nyt pas.

Udover at holde lørdags­åbent kan man også som altid benytte hjemmesiden til at bestille nyt pas. Her kan man udfylde sine pas-informationer, betale for det og samtidig booke en tid i Borgerservice, hvor man skal møde op med henblik på identifikation, fingeraftryk og underskrift.

– Selvom der kan være mulighed for at få et midlertidigt pas, hvis du ikke kan nå at få et nyt pas, eller ikke kan få forlænget dit nuværende pas, så er der altså nogle begrænsninger og du risikerer for eksempel at blive nægtet adgang til enkelte lande, advarer Anette Schandorph og opfordrer til, at man allerede nu tjekker om ens pas er gyldigt, så det kan blive fornyet i god tid inden ferien.

Der er åbent følgende lørdage: lørdag den 26. maj og lørdag den 9. juni

De lørdage, hvor der er åbent, skal man bestille tid på tlf. 43 28 28 28 senest fredag kl. 12.00 dagen før.