Lokal håndværker er en af Danmarks mest talentfulde

Lasse Rømer Oliver blev fejret af blandt andet dronningen. Foto: Next

GLOSTRUP. Lasse Rømer Oliver fra Glostrup blev tirsdag fejret af blandt andet Dronningen, fordi han er en af landets mest talentfulde håndværkere

Af Jesper Ernst Henriksen

Da Lasse Rømer Oliver fra Glostrup for nylig gjorde sin uddannelse som industritekniker færdig på Next Uddannelse København, var det med et særdeles godt resultat. Skuemesteren, som censoren på erhvervsuddannelserne kaldes, var så imponeret, at det udløste en bronzemedalje til den nyuddannede håndværker. Det svarer til en karakter på mellem 11 og 11,5 på den noget mere kendte 12-skala.

Tirsdag den 15. maj var Lasse Rømer Oliver derfor inviteret på Københavns Rådhus, hvor selveste Dronningen var med til at fejre ham og andre talentfulde håndværkere.