Lokal kunstner udstiller i Vallensbæk Kunstforening

Den næste udstilling i Vallensbæk Kunstforening er med den lokale kunstner Annette Grage. Foto: Illustration: Annette Grage

VALLENSBÆK. Den kommende udstilling i Vallensbæk Kunstforening er med den lokale kunstner Annette Grage

Af Heiner Lützen Ank

Vallensbæk Kunstforening åbner på lørdag en udstilling med Vallensbækkunstneren Annette Grage. Kunst har altid været en del af hendes hverdag og inspirationen finder hun i dagligdagen, på udstillinger og på rejser rundt omkring i verden.

Solen, lyset og vandet har en overordentlig stor betydning for hende, og hun forsøger i sine billeder, at vise sin kærlighed til mennesket, naturen og glæden ved livet.

Kurser i ind- og udland har været god inspiration for hende. Annette Grage har blandt andet modtaget undervisning hos den lokale kunstner Wistremundo Artero, og i Vence i Frankrig, hvor hun blev undervist af Robert McLean i Henry Matisses gamle villa LeRéve.Annette Grage har blandt andet udstillet på Musicon, Havnegalleriet Dragør og i Tåstrup Kulturcenter.

FAKTA

Udstillingen er i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, Havet, Kommunalbestyrelsessalen. Der er fernisering den 5. maj kl. 11.00 – 12.30 og udstillingen varer til den 28. juni. Alle er velkommne.