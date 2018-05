Lokale ryttere til tops i Elevskole Cup

Disse fire ryttere skal til finale i Aalborg. Foto: Kim Matthäi Leland

SPORT. De fire Vallensbæk-ryttere Jule, Sara, Sofie og Annika er nu nået til finalen i den landsdækkende turnering Elevskole Cup

Af Jesper Ernst Henriksen

De fire Vallensbæk-ryttere Annika Gottlieb Pedersen, Jule Overgaard, Sarah Borup Andersen og Sofie Lund Madsen skal nu til finalen i Elevskole Cup i Aalborg.

Med seks sejre ud af seks mulige er Vallensbæks fire deltagere nu nået til finalen i Elevskole Cup, der afholdes i Aalborg den 25.-27. maj.

Det bliver en stor oplevelse for rytterne at ride til så stort et stævne. I alt 50 hold har deltaget i Elevskole Cup, som adskiller sig fra andre konkurrencer ved, at man rider på værtsklubbens heste. På den måde slipper man for besværlig og dyr transport af hestene til stævnerne.