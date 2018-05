Lyt til Vestegnen

HELE OMRÅDET. Fredag præsenterede regeringen en kommission, der skal se på udviklingen af Hovedstadsområdet. Folkebladet har bedt en række lokale politikere give kommissionen et godt Vestegnsråd

Af Heiner Lützen Ank

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose for­ventes befolkningen i hovedstads­området at stige med 200.000 frem mod 2030. Det skaber en række udfordringer i forhold til at imødekomme behovet for nye boliger, trafikbelastning af infrastrukturen og bevare Hovedstadsområdet som attraktivt og grønt. Sådan lød det fredag fra Erhvervsministeriet, og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) sagde i samme forbindelse, da han lancerede en kommission, der skal se på udviklingen af Hovedstadsområdet:

– København og resten af Hovedstadsområdet er noget, vi kan være stolte af. Her har vi både kloge hoveder, driftige virksomheder og grønne omgivelser. Men det er ikke kommet af sig selv, og vi skal følge med udviklingen, så hovedstaden også i fremtiden er attraktiv.

Lyt og se på økonomi

Kommissionen, der udover erhvervsministeren består af en række øvrige ministre, skal komme med bud på, hvordan den fortsatte udvikling af hele Hovedstadsområdet fastholdes. Folkebladet har i den forbindelse bedt en række af de lokale politikere give kommissionen et godt råd til arbejdet. For John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup er der ingen tvivl om, hvad det gode råd er.

– Lyt til de mennesker og politikere, der bor i området, så det også kommer med i arbejdet.

John Engelhardts borgmesterkollega i Vallensbæk Henrik Rasmussen (K), mener der er én ting, der er mere vigtig end andet i kommissionens arbejde:

– Få nu set på økonomien. Sådan som det er nu, bliver Hovedstadsregionens økonomi udhulet. Det er udligningsreformen et godt eksempel på.

I det hele taget mener Henrik Rasmussen, at der er en kamp mellem Hovedstadsregionen og især Jylland, der skal tænkes ind i kommissions arbejde:

– Der sker en udflytning af arbejdspladser og erhverv, som er skæv. Også selvom det er her i Hovedstadsområdet, der er vækst.

Mere end København

Også blandt de lokale Folketingsmedlemmer er der gode råd at hente til kommissions arbejde. Således siger Kenneth Kristensen Berth, valgt til Folketinget for Dansk Folkeparti:

– På kort formel vil mit råd være, at kommission skal huske, at Hovedstadsregionen er mere end København. Der er næppe et område, der er mere overset i den politiske debat end Vestegnen.

Kenneth Kristensen Berth mener, der er sket en al for stor centralisering af institutioner, organisationer og kulturtilbud i København. Noget man burde gøre noget ved, og han har også et konkret forslag:

– For eksempel mangler Danmark et egentlig filmmuseum. Her kunne Vridsløselille, der jo i den grad har filmhistorisk værdi, være et godt bud på et sted. Samtidig kunne det blive en attraktion udenfor København.

Mattias Tesfaye, der er valgt for Socialdemokratiet i Brøndbykredsen, ser frem til kommissionens arbejde:

– Jeg er glad for, at regeringen tilsyneladende skifter position og stopper sin flerårige kampagne mod hovedstaden. Jeg vil huske kommisionen på, at vækst i hovedstaden er andet en IT-universiteter og storbyturisme. Det handler også om at gode gammeldags håndværksvirksomheder forsat har mulighed for at producere i Hovedstadsområdet. Og at folk med almindelige lønninger kan betale en bolig.

Udvalget ventes at komme med sit udspil i slutningen af 2018 eller begyndelsen af 2019