Gåtur rundt i havnen er et af tilbuddene i i Aktiv Vallensbæk. Et tilbud, der skal skabe aktivitet blandt borgerne i Vallensbæk. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Alle borgere i Vallensbæk inviteres til gratis motionsaktiviteter i maj og juni måned

Af Heiner Lützen Ank

Tilbuddet Aktiv i Vallensbæk, giver borgerne et overblik og inspirerer til nye motionsformer. Aktiviteterne foregår i ugerne 21 – 25.

Hver tirsdag er der mulighed for at blive introduceret til bevægelsespladserne rundt om i kommunen, når Løb i Vallensbæk står klar med instruktion og løbeaktiviteter.

Dagen efter er der mulighed for at få rørt dansemusklerne, når VI39-gymnastiks zumbainstruktør står klar i Strandparken med hoftevrid og rytmer i aftensolen

Åben Hal, et tilbud til børn, er også et tilbud i perioden, ligesom GoRun, hvor man kan gå en tur på havnen, i samvær med andre, også er på programmet.

I uge 24 er der ekstra fokus på mænds sundhed, når det er international Mens Health Week.

Der er aktiviteter for alle, uanset fysisk form.

Læs mere om Aktiv i Vallensbæk på www.vallensbaek.dk/aktiv