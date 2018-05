Mange idéer til området syd for jernbanen

DEBAT. Af Søren Boy Holst, Nørrebred 27, 2625 Vallensbæk

Det er meget sørgelig læsning (Folkebladet den 8. maj, red.), at man i Vallensbæk Kommune vælger at prioritere kælkebakker og udsigtspunkter, fremfor borgernes helbred og velvære. Beboerne i Vallensbæk nord er meget plagede af støj fra Holbækmotorvejen, og om ikke ret længe vil dette susende støjhelvede, blive forstærket af godstog og persontransport på den nye jernbane mellem København og Ringsted.

Banedanmark har intet gjort for at beskytte borgerne mod hverken vibrationer eller støj, så derfor er det op til Vallensbæk Kommune. Kommunen er blevet tilbudt en gratis støjvold, med gabbionsmur foran, på stykket mellem Vallensbæk Torvevej og Vejlegårdsvej, en strækning hvor helbred og huspriser hos over 400 husstande vil kunne forbedres med et snuptag. Den eneste udgift til dette ville være kommunens egen sagsbehandling af dokumenterne.

Det er mig en gåde, at kommunalbestyrelsen i Vallensbæk ikke for længst har takket ja til tilbuddet og sat arbejdet i gang, men rygterne svirrer desværre om, at man har en skjult dagsorden omkring området langs Vallensbækvej, som ifølge lokalplanen kan bruges til let industri. Er det økonomi fremfor borgernes velvære i den grønne oase? Kom nu Vallensbæk. Vi er rigtigt mange, der godt kunne tænke os at nyde vores haver, uden at skulle få stress og tinitus af den konstante larm, døgnet rundt. Og som frygter når jernbanen kommer rigtigt i gang, med op til otte tog i timen, flere af dem godstransporter. Kommunalbestyrelsen er altid velkomne til at opleve suset på Nørrebred, bare sig til.