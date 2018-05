Mange idéer til området syd for jernbanen

Borgere og repræsentanter fra foreninger var til ”walk and talk”-møde om området syd for Ringstedbanen. Foto: Kim Matthäi Leland

VALLENSBÆK. Borgere og foreninger kom med forslag til, hvad et område syd for den nye Ringstedbane skal bruges til

Af Jesper Ernst Henriksen

I forbindelse med arbejdet på den nye jernbane lånte Banedanmark et areal af Vallensbæk Kommune. Det areal er nu afleveret tilbage til kommunen igen sammen med en pose penge som tak for lån.

I alt 1,9 millioner kroner har Vallensbæk Kommune fået som kompensation for, at Banedanmark havde fældet træerne på området. På en workshop for nylig kunne interesserede borgere og repræsentanter for foreninger komme med forslag til, hvad erstatningspengene skulle bruges til.

Workshoppen blev afviklet som et ”walk and talk”-møde, hvor deltagerne kunne opleve området og blandt andet se udsigten og finde potentialerne i området.

Og idéerne var mange – blandt andet en kælkebakke, løberuter, mountainbike-spor, shelters (primitive overnatningspladser) og markerede udsigtspunkter.

Nu bliver de mange forslag vurderet, og Teknik- og Miljøudvalget skal så beslutte, hvilke idéer, der skal føres ud i livet.