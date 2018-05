Cirka 200 mennesker var mødt op i Brøndby Strand Kirke tirsdag for at være en del Danmark Spiser Sammen. Foto: Jørgen Lund

BRØNDBY. Tirsdag var cirka 200 mennesker med til at spise sammen i Brøndby Strand Kirke i kampen mod ensomhed

Af Heiner Lützen Ank

I sidste uge fandt en række frokostarrangementer sted i Brøndby. De blev alle afholdt som en del af kampagnen Danmark Spiser Sammen, en kampagne, der forsøger at bekæmpe ensomhed. Tirsdag aften fandt det store fælles aftenarrangement i samme kampagne sted i Brøndby Strand Kirke.

Her mødte ifølge arrangørerne cirka 200 mennesker op for at være med. Arrangørerne var særligt glade for, at der var mange børnefamilier og ikke-etniske danskere, der mødte op.

Det var Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget, og Michael Jacobsen, sognepræst, der indledte arrangementet.