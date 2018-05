Mentorforløb styrker elevers erhvervskendskab

Erhvervsøkonomielever fra Brøndby Gymnasium har netop afsluttet et mentorforløb, hvor de har haft mulighed for at snuse til forskellige arbejdspladser. Foto: Brøndby Gymnasium

BRØNDBY/GLOSTRUP. Erhvervsøkonomielever fra Brøndby Gymnasium har netop afsluttet et mentorforløb, der har introduceret dem til arbejdsmarkedet

Bordene i det store mødelokale hos Danske Bank i Glostrup er dækket med kaffe og lune boller.

Ind ad dørene kommer en række udvalgte mænd og kvinder fra det lokale erhvervsliv samt et helt hold af erhvervsøkonomi-elever fra Brøndby Gymnasium. Pladserne i lokalet bliver hurtigt fyldt op, og mødet begynder. Det er afslutningen på et helt års mentorforløb, der er skudt i gang.

Siden september 2017 har gymnasieeleverne med jævne mellemrum været på virksomhedsbesøg hos hver deres mentor. Her lærer de, hvordan et virkeligt arbejdsliv former sig i praksis samtidig med at de får chancen for at vende både fremtidige karrieredrømme og erhvervsfaglige problemstillinger.

Med på arbejde hos BIF

Én af dem, der har valgt at blive mentor for Brøndby Gymnasiums erhvervsøkonomi-elever er salgschef hos BIF, Michael Lieberkind Jensen.

Det har han blandt andet gjort, fordi han synes det er spændende at kunne dele sine egne livs- og karriereerfaringer med et ungt menneske:

– Jeg synes, dét at være mentor er en meget spændende udfordring, ikke kun fagligt, men også personligt. Det har været et interessant forløb, og fordi jeg selv har to piger på 20 og 25 år, som jeg kan drage nogle paralleller til, så har jeg, udover en faglig viden, også en god idé om, hvad er rører sig i den alder. Det er jo mange gange de samme tanker, de unge mennesker har, forklarer Michael Lieberkind Jensen, og fortsætter:

– Det handler om karrierevalg, og det store spørgsmål er: Hvad skal jeg nu? Skal jeg rive et år ud af kalenderen og rejse? Skal jeg fortsætte mine studier? Eller skal jeg begynde at arbejde? Og dér kan jeg bidrage med en fortælling om, hvad jeg selv gjorde, da jeg var færdig med min uddannelse

Selvom forløbet er slut for denne gang, kan Michael Lieberkind Jensen sagtens kan se sig selv fortsætte som mentor en anden gang:

”Det giver utrolig meget fortsat at lytte til unge menneskers tanker og meninger, og i går, da vi havde vores evaluering, snakkede jeg meget med min mentee-elev Oliver om, at ingen ved, hvad morgendagen bringer. Selvfølgelig kan man have en retning, og det skal man måske også have, men tingene kan ændre sig undervejs. Jeg er selv gået fra først at være mange år i rejsebranchen til nu at arbejde med fodboldoplevelser og partnerskaber i fodboldbranchen hos BIF, så jeg kan kun anbefale at være nysgerrig hele vejen gennem arbejdslivet. Den viden vil jeg gerne give videre, og jeg kan sagtens se mig selv fortsætte som mentor.

Alberte fik god intro

Alberte Helligsøe Hansen fra 3.n på Brøndby Gymnasium er en af de elever, der har været med i forløbet.

Hun har haft Charlotte Rahbek, ledende oversygeplejerske på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, som mentor, og Alberte Helligsøe Hansen har både deltaget i interne planlægningsmøder på hospitalet og fået lov til at komme med frem i forreste linje, hvor hun modtog patienter på akutmodtagelsen, og det har ifølge Charlotte Rahbek været interessant at give Alberte Helligsøe Hansen en introduktion til arbejdsmarkedet:

– Det har været en fornøjelse at have Alberte med på arbejde. Hun har været meget lydhør i forhold til, hvad det vil sige at gå på arbejde i sundhedsvæsnet. På akutmodtagelsen udviste hun en stærk teamånd og respekt for tavshedspligten, som er helt central i hospitalsverdenen. Hendes opmærksomhed omkring, hvordan læger og sygeplejersker kommunikerer med patienter var bare så flot.

• Mentorforløbet afvikles over et år, sideløbende med valgfaget erhvervsøkonomi.

• Ud fra gensidige kompetence- og interessebeskrivelser matcher gymnasiet mentorer og mentees (elever).

• Den enkelte elev mødes med sin mentor fire gange.

• I år deltog 23 elever og lige så mange mentorer i mentorforløbet