Mere plads til Aktivitetscenteret

John Engelhardt klippede den røde snor. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Der er blevet mere plads i Aktivitetscenteret på Sydvestvej. Det betyder plads til nye brugere, nye idéer og nye muligheder for efterlønnere, seniorer og førtidspensionister i Glostrup Kommune

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag var der indvielse af Aktivitetscenteret på Sydvestvejs store udvidelse. Udvidelsen har været længe undervejs, men er endeligt blevet mulig, efter hjemmeplejen er flyttet til Dommervangen. De gamle lokaler var så godt og vel fuldt udnyttet.

Festlighederne startede allerede før kl. 13, hvor Centerkoordinator Lone Grannon bød velkommen og bad de mange fremmødte om at forsyne sig med frugt, flødeboller og drikkevarer, så alle forhåbentlig var klar til borgmesterens tale. Lone fortalte, at man ventede omkring 300 gæster, og der var da også godt fyldt op ved borde, i sofaerne og ved cafédisken.

Snart ankom også borgmester John Engelhardt og udvalgsformand Lars Thomsen. Mens borgmesteren var udsmykket med borgmesterkæden, var Aktivitetscenteret udsmykket med blomster, flag, kulørte duge og et smukt, rødt bånd som borgmesteren skulle klippe over. Overalt summede centeret af aktivitet, mens seniorer, frivillige, politikere og ansatte fra kommunen mingelerede, spiste flødeboller og beundrede de imponerende lokaler.

Et par minutter over ét startede John Engelhardt sin tale med at lykønske centerets brugere med det nye center. Han talte om, hvordan Aktivitetscenteret er en strålende succes, og hvordan de aktive brugerne, uden den ekstra bevilligede plads, i sidste ende nok selv havde indtaget både gange og trapper til udfoldelse.

Tak til frivillige

John Engelhardt gav ordet videre til Lars Thomsen, der overtog mikrofonen med en frisk bemærkning om, at det jo normalt er de små bands der varmer op for de store – men i Glostrup er det så lige omvendt.

Lars fortsatte med at tale om Aktivitetscenterets café, som han beskrev som husets hjerte og samlingspunkt. I forlængelse heraf var der stor ros fra Lars til de ansatte på centeret, for deres konstante energi og kærlighed. Men især var der tak til de frivillige, der kommer gang på gang og lægger timers engagement i centeret. Udvalgsformanden beskrev Aktivitetscenteret som livsforlængende med mange gode etablerede tilbud og nye tiltag i støbeskeen.

Ligesom John, lagde Lars vægt på, at centeret ikke ville være noget værd uden alle de gode borgere, der nu skal brede vingerne ud i de nye rammer. Der var derfor også en åben invitation til nye som gamle brugere om at komme ned og sætte sit præg på de ekstra kvadratmeter.

Det røde bånd blev klippet af borgmesteren, og centeret var officielt indviet med klapsalve og skålen.

Arrangementets store succes glædede Lone Grannon, centerets koordinator, der fortalte, at det vigtigste for hende er, at folk bliver oplyst om, at kommunen har et fantastisk tilbud, der rummer så mange forskellige borgere med forskellige behov.

– Alle har noget at byde ind med og tage med herfra. Vi er et center af brugerne for brugerne, og her er plads til alle; både ydere og nydere, siger hun.

