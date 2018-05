Mette Frederiksen: S blander sig udenom overenskomst-forhandlingerne

Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Når der forhandles offentlige overenskomster i Danmark, så holder Socialdemokratiet sin mund, vi blander os udenom, sagde Mette Frederiksen blandt andet, da hun holdt tale 1. maj i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, var den første taler til 1. maj arrangementet i Glostrup. Det tiltrak en del opmærksomhed, der var flere landsdækkende medier til stede.

Hendes deltagelse har givet anledning til lidt debat her i Folkebladet, fordi Socialdemokratiet i Glostrup meldte meget klart ud til fordel for de offentlige arbejdstagere. Det holdt Lisa Ward fast i, var en god idé.

– Jeg er stolt og glad for, at Socialdemokratiet på generalforsamlingen i Glostrup valgte at støtte de offentligt ansatte i deres kamp om løn, at beholde deres betalte frokostpause og for lærernes kamp for en rigtig arbejdstidsaftale, sagde hun.

Hun kunne dog også godt forstå, at Socialdemokratiet på Christiansborg havde blandet sig udenom.

– Fagbevægelsen har mere end en gang bedt partierne på Christiansborg om ikke at blande sig så længe der forhandles. Og som et ansvarligt parti, der snart kan have statsministerposten, respekterer Socialdemokratiet selvfølgelig fagbevægelsens ønske om at lade parterne forhandle i fred. Men Socialdemokratiet er ikke et topstyret parti, og derfor er det selvfølgelig muligt for os i Glostrup at have egne selvstændige holdninger til aktuelle sager som denne. Derfor valgte vi her lokalt at stå sammen med lønmodtagerne i deres kamp for nogle gode overenskomster, sagde hun.

Forstående formand

Mette Frederiksen og resten af Socialdemokratiet på Christiansborg, valgte at blande sig udenom overenskomstforhandlingerne, for at få en stærk fagforening.

– Jeg har så stor respekt for danske lønmodtagere, at jeg som en af de få politikere har holdt min mund, og ladet den danske model arbejde. Når vi har blandet os udenom fra Socialdemokratiets side, så er det fordi, vi vil have stærke fagforeninger. Vi vil have fri forhandlingsret. Hvis Christiansborg skal begynde at bestemme løn, hvorfor skal man så overhovedet melde sig ind i en fagforening? Hvis vi ikke har stærke fagforeninger, så har vi heller ikke stærke lønmodtagere. Det er derfor, vi har blandet os udenom, sagde Mette Frederiksen i sin tale.

Efterfølgende sagde hun, at det må være op til den enkelte Socialdemokrat lokalt, hvordan de vil forholde sig til overenskomstforhandlingerne.

– Det skal man gøre, som man finder rigtigt. Der er ingen tvivl om, hvor vores sympati ligger, det siger jeg også meget klart i talen. Men det er også vigtigt, når den danske model arbejder, så skal den have arbejdsro, sagde hun.