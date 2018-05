Mulighed for at få lungerne tjekket

KOL-sygeplejerskerne og rygestoprådgiveren hjælper Brøndbyborgerne med blandt andet at stoppe med at ryge. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Den 31. maj er det International Røgfri Dag. Det fejrer blandt andet KOL-sygeplejerskerne og rygestoprådgiveren i Brøndby i Kulturhuset Brønden

Af Heiner Lützen Ank

Der er mange rygere i Brøndby Kommune, men der er også mange, der ønsker at stoppe og som gerne vil leve bedst muligt med den lungesygdom, de eventuelt har fået.

Det oplever rygestoprådgiver Jane Damkjær Iversen og kommunens to KOL-sygeplejersker Stine Lassen Nielsen og Hanne Rode på nærmeste hold, hver gang de holder åbent hus i Brøndby og inviterer alle interesserede forbi til en snak om at leve røgfrit og en test.

– Det er altid en fornøjelse at komme ud og møde Brøndbyborgere, der kigger forbi, fordi de gerne vil have en snak eller tjekkes. Vi kan for eksempel måle lungefunktionen og kulilteniveauet i blodet. Og vi vil rigtig gerne rådgive borgere, der tager inhalationsmedicin for at være sikker på, at de får det optimale ud af deres medicin og dermed holder deres sygdom mest mulig i ave, forklarer KOL-sygeplejerske Hanne Rode.

Torsdag den 31. maj 2018 kl. 10 – 12 står KOL-sygeplejerskerne og rygestoprådgiveren klar i Kulturhuset Brønden, hvor de står klar til at tale med alle interesserede.