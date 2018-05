Mulighed for at gøre kommunen klogere

Vallensbæk Kommune skal have en ny værdighedspolitik på ældreområdet. I morgen, onsdag den 2. maj, er der dialogmøde om emnet og man kan være med. Foto: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune skal have ny værdighedspolitik for ældreområdet og man kan være med til at give indspark

Af Heiner Lützen Ank