Nedrivning godkendt

Lokalplanstillægget, der muliggør nedrivningen af de fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne, er nu vedtaget. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. De fem forurenede højhuse i Brøndby kan nu rives ned. Kommunalbestyrelsen har netop godkendt lokalplanen, der tillader det

Af Heiner Lützen Ank

Det har længe været kendt: fem af højhusene i Brøndby Strand Parkerne skal rives ned.

Nedrivningen sker, fordi de fem højhuse er PCB-forurende og vurderingen er, at det vil være billigere og mere sikkert at rive dem ned end at forsøge at renovere dem.

Da kommunalbestyrelsen holdt sit seneste møde den 18. april, var sagen endnu engang på dagsordenene. Denne gang i form af, at de lokale politikere vedtog det tillæg til lokalplan 307A, der muliggør nedrivningen.

Forud for vedtagelsen af tillægget til lokalplanen har der været afholdt offentlig høring. I denne periode er der indkommet syv høringssvar.

Et af høringssvarene var imod nedrivningen af bygningerne på grund af de negative miljøpåvirkninger for sundhed, luftforurening, støj mm.

Teknisk Forvaltning mente dog, med afsæt i den miljørapport, der er udarbejdet i forbindelse med projektet, at:

”At miljørapporten giver tilfredsstillende forslag til afbødning og at de tiltag, rapporten foreslår, samlet set tager hånd om lokalplanens afledte konsekvenser for miljøkonsekvenserne sundhed, luftforurening, støj mm.”

Den samme holdning havde de lokale politikere, og der var således bred enighed om at vedtage tillægget til lokalplanen.