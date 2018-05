DEBAT. Af Bente Nielsen, Østervang 10, Brøndby

Bevar oasen i Vesterled, en af de få, der er tilbage.

Vi er mange beboere i Vesterled, der nyder godt af at komme på dette fristed. Det gælder både voksne og børn.

Et godt og rekreativt område, et godt samlingspunkt for sociale arrangementer i grundejerforeningen, hundeluftere, børn der leger og spiller rundbold, fodbold mv., og lokale fodboldklubber spiller kampe her. Folk fra området, der går tur og mødes her med andre fra dette skønne kvarter og får sig en god snak om mangt og meget om, hvad der rører sig i området.

Udryddelse af steder som denne grønne oase er blot med til at skabe en større afstand mellem beboerne i Vesterled.

Hvad er det, der gør at kommunale politikere for enhver pris vil stjæle de få grønne områder, der snart er tilbage i kommunen og plastre dem til med alverdens byggerier? Opfordring til politikerne: Lad os dag værne om vores grønne oaser og så prøv at rette blikket mod nogle af alle de tomme erhvervsbygninger rundt omkring os. Måske er der en mulighed for at udnytte nogle af de allerede eksisterende byggerier til blandt andet at huse nogle af fremtidens ældre borgere?

Det vil være en skandale at ødelægge denne skønne oase med et plejecenter.

Støt derfor op om underskriftindsamlingen: Bevar Vesterledsparken.