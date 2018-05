Parkeringskaos ved Glostrup Station

DEBAT. Af Johannes Lundstrøm, Platanhaven 2. 2600 Glostrup

I går (den 25. april, red.) skete det. Der var ingen ledige P-pladser på nordsiden ved Glostrup Station om eftermiddagen, da jeg skulle til byen med S-toget, og alligevel.

Det er desværre en udbredt uskik, at bilister, der formodentlig er kommet for sent hjemmefra, ikke parkerer i båsene, men smider bilerne ind, så de breder sig ind over den næste plads med det resultat, at der kan holde 1-2 biler mindre i hvert afsnit. Det er egoistisk ud over alle grænser og drønirriterende for andre, der uundgåeligt mister deres tog.

Derfor denne opfordring. Vis hensyn og parker i båsene. Der er i forvejen for få P-pladser.