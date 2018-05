Pilehaveskolen afholdt skakturnering

Pilehaveskolen udnyttede, at der alligevel stod borde til afgangsprøver i gymnastiksalen. Foto: Birgit Henriksen

VALLENSBÆK. På Pilehaveskolen blev der i fredags afholdt kæmpe skakturnering, hvor elever fra 3.-8. klasse spillede mod hinanden

Af Jesper Ernst Henriksen

Skak på skoleskemaet er kendt fra mange skoler, og på Pilehaveskolen er det i dette skoleår en fast aktivitet i en del af den understøttende undervisning på 1.-4. klassetrin.

Skakspil øger elevernes koncentrationsevne og giver dem ansvar for egne handlinger, det kaldes træk i skakspillet. Lærer Henri Tolba, som er ansvarlig for skolens skakundervisning og dagens turnering uddyber begrundelsen for skakspillet:

– Skak fremmer samarbejdet mellem eleverne, det kan spilles på tværs af alder og faglige niveau, og undersøgelser viser, at eleverne bliver bedre til matematik.

Cirka 120 af skolens elever havde tilmeldt sig turneringen. Hver elev spillede fem spil mod fem andre elever. Hver kamp gav et antal point, og vinderne var dem med flest point. I de yngste klasser vandt Casper fra 3.d og i de ældste klasser var det Rameen fra 5.a. Begge drenge fik flotte pokaler og var meget stolte.

Kaja og Laura fra 3.a havde meldt sig til turneringen fordi:

– Det er sjovt at spille skak, man bliver god til taktik.

Rayaan fra 5.c og Amin fra 5.a fortalte:

– At spille skak er en god oplevelse, man bliver bedre til at tænke sig godt om.

Tobias og Gustav fra 6.c var blandt andet med for at slippe for undervisningen, men også fordi:

– Skak er et hyggeligt og roligt spil, man bliver så dejlig rolig, når man spiller.