Pilgrimsvandringer på Vestegnen

Også i år kan man tage på pilgrimsvandring med de lokale kirker. Foto: Folkekirken på Vestegnen

HELE OMRÅDET. Igen i år er kirkerne i Folkebladets område en del af et pilgrimstilbud

Af Heiner Lützen Ank

Folkekirken på Vestegnen har også i år et tilbud om vandringer med mål og mening, såkaldte pilgrimsvandringer.

Pilgrimsvandringen er ifølge arrangøren, Folkekirken på Vestegnen, en måde at gøre op med hverdagens rutiner og finde nye veje, der kan inspirere til eftertænksomhed og fornyelse.

Folkekirken på Vestegnen har derfor planlagt fem forskellige pilgrimsvandringer, hvor ruter og form varierer fra sogn til sogn.

Vandringerne starter og slutter med en kort andagt og er for alle, da de hverken er fysisk krævende eller årstidsafhængige.

Alt, hvad det kræver, er et åbent sind og et par gode sko.