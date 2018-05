Pokalguld til Brøndby IF

SPORT. Fredag vandt kvinderne fra Brøndby IF sikkert årets pokalfinale mod KoldingQ

Af Heiner Lützen Ank

I sidste uges udgave af Folkebladet mente Nanna Christiansen fra Brøndby IF, at hvis hun og de øvrige spillere kunne holde egne fejl nede, så ville det ende med, at Brøndby IF ville blive pokalmestre i år.

Og ganske som lovet var det netop, hvad Brøndby IF gjorde, altså holdt egne fejl nede og dermed blev pokalmestre.

Det skete fredag, da holdet på udebane vandt sikkert 3-0 over KoldingQ.

Det var 11. gang, Brøndby IF blev pokalmestre.

Olga Ahtinen scorede en enkel gang for Brøndby IF, mens Ria Öling scoreede to gange.

Topkamp på vej

Allerede på søndag venter en ny vigtig kamp for Brøndby IF. Her kommer konkurrenterne fra Fortune Hjørring nemlig på besøg.

Skal Brøndby IF holde liv i håbet om også at blive danske mestre i år, så kræver det en sejr over Fortuna. Brøndby IF er nemlig på nuværende tidspunkt fem point efter Fortuna i toppen af ligaen.

Kampen spilles i Brøndby på søndag kl. 13.