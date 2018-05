SF har valgt ny folketingskandidat

Niels Christian Barkholt er ny folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti i Brøndby. Foto: Pressefoto

BRØNDBY. SF i Brøndby har valgt ny folketingskandidat. Valget er faldet på Niels Christian Barkholt, der er født i Glostrup og har arbejdet i Brøndby

Af Heiner Lützen Ank

Niels Christian Barkholt, nuværende næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, er ny folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti.

Niels Christian Barkholt har beskæftiget sig med socialt arbejde i mere end 20 år. De seneste seks år som næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, hvor han har markeret sig i debatten om forholdene for udsatte børn og unge og i debatten om fremtidens velfærd.

– Jeg har gennem de sidste 20 år set, hvordan både fattigdommen og uligheden i vort samfund er steget. Det er ikke bare skadeligt for de børn og voksne, der lever på et økonomisk lavblus. Det er også et samfundsproblem på længere sigt. Som folketingskandidat for SF melder jeg mig ind i kampen mod den højredrejning og symbolpolitik, som fylder debatten og som skygger for de virkelige problemer, fortæller Niels Christian Barkholt i den forbindelse.

Niels Christian Barkholts kandidatur skaber tilfredshed hos Socialistisk Folkeparti i Brøndby, fortæller Alexander Bruhn Johansen, medlem af bestyrelsen og tidligere folketingskandidat:

– Selvom jeg er ked af, at jeg ikke kan fortsætte, er jeg glad for valget af Niels Christian som ny kandidat. Vi får her en klar og stærk socialpolitisk stemme, som kun kan gavne os, og de mennesker, som vi kæmper for, både lokalt her på Vestegnen og på landsplan.