Skole OL i sol

Skole OL på Glostrup Stadion havde godt vejr. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Tirsdag blev der løbet, hoppet og kastet på Glostrup Stadion, da i alt otte klasser stillede op til den lokale udgave af Skole OL

Af Jesper Ernst Henriksen

I det flotte solskinsvejr tirsdag i sidste uge samledes i alt otte klasser på Glostrup Stadion. Det var nogle 4. og 6. klasser fra Glostrup Skole og et par klasser fra en skole i Vanløse.

De skulle dyste i en række forskellige atletik discipliner. Der var løb på distancer mellem 60 og 400 meter, der var længdespring, og så var der to kastekonkurrencer, en hvor de skulle kaste en bold, og en, hvor de skulle kaste en såkaldt hyler, der er en forøvelse til spydkast.

Skole OL er en national konkurrence indenfor en række forskellige discipliner. Så kan lokale idrætsforeninger udbyde de forskellige discipliner. Det havde Glostup Atletik og Motion under GIC valgt at gøre igen i år. Her stod Sven-Erik Dreisig for at notere resultater.

Så er det op til de enkelte klasser, om og hvor de vil tilmelde sig. Det var der altså seks klasser fra Glostrup Skole, der havde valgt at gøre i år. De deltog aktivt i alle udfordringerne og heppede på klassekammerater, der var i gang med konkurrencer, men der var også plads til at nyde det gode vejr.

De bedste elever i Danmark bliver samlet i Aarhus til en finale i Skole OL.