Skræmmekampagner Nej tak

Af Karen Ellemann, MF, Venstre, valgt i Brøndbykredsen

Af Karen Ellemann, MF, Venstre, valgt i Brøndbykredsen

Regeringen har sammen med DF, SF og Socialdemokratiet indgået en aftale om finansiering af indsatsen mod parallelsamfund. Med aftalen bruges der 10 mia. kr. fra Landsbyggefonden til udsatte boligområder i 2019-2026. Pengene går til renovering, huslejenedsættelser, boligsociale indsatser, infrastrukturforbedringer og nedrivninger.

Det glæder mig, at et bredt flertal af partier med støtte fra bl.a. Socialdemokratiet er med i aftalen.

Socialdemokratiets Mattias Tesfaye har ellers inden aftalens indgåelse været ude med en lokal kampagne her på Vestegnen om, at ”de stjæler vores penge”. Socialdemokratiet og Mattias Tesfaye er tilsyneladende blevet klogere og kan nu godt se fornuften i at investere i udsatte boligområder, hvis vi skal have gjort op med de parallelsamfund, der bl.a. eksisterer på Vestegnen. Det glæder mig, at Mattias Tesfaye er kommet til fornuft.

Med aftalen har vi fundet finansiering til initiativerne i regeringens parallelsamfundsstrategi. Det indebærer blandt andet, at boligområder, der har stået på ghettolisten fire år i træk, skal nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent inden 2030. Nedbringelsen kan fx ske gennem salg af almene boliger og grunde eller ved nedrivning af boligblokke. Samtidig strammer vi udlejningsreglerne, så vi opnår en mere blandet sammensætning af beboere.

Initiativerne skal ses i lyset af, at vi ønsker at hjælpe de ghettoområder, der er tynget af hård kriminalitet og præget af en gennemgående utryghed, og hvor der er meget store udfordringer med arbejdsløshed, sociale problemer og en markant andel af beboere fra ikke-vestlige lande.

Vi har heldigvis fået Socialdemokratiet med i aftalen om finansieringen, og det er mit ønske, at vi fremover kan få en mere fornuftig og saglig diskussion om de problemstillinger, som Danmark står over for. For vi har brug for, at vi sammen tager ansvar, så vi kan nå målet om, at vi ingen ghettoer har i 2030, så derfor også et klart nej tak til skræmmekampagnerne.