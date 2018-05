Slut med beliggenhed

DEBAT.

Af Lise Jacobsen Ragnesminde Alle 20 2605 Brøndby

Jeg sidder her med Folkebladet og kigger på boligsiderne. Det er tydeligt, at alle bolig­annoncer for villaer i Vesterled skriver om de dejlige grønne områder.

For Vesterled er Vesterledparken altså lig med beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed.

Vesterledparken er et stort grønt areal, som jeg stort set altid passerer på gåture i kvarteret. Det er tydeligt, at mange andre også lægger turen forbi, for man møder altid en eller flere andre lokale borgere. Nogle er ude og gå med hunden, andre går tur med børnene og andre igen går bare lige en tur efter arbejde, for at få rørt sig lidt og få en mundfuld frisk luft. I weekenderne er kvarterets fodboldhold på banen.

Alt dette er snart slut, da Brøndby Kommune har planer om, at fylde hele Vesterledparken med asfalt og beton i form af et Ældrecenter.

Kommunens begrundelse for ikke at modernisere det nuværende plejecenter er, at det vil være lidt besværligt. Politikerne vil også meget hellere bruge grunden, hvor det nuværende plejecenter ligger, til en prestigefyldt Sportsby.

Hvis det er så magtpåliggende for Kommunalbestyrelsen at få sin Sportsby, så vil jeg foreslå, at det nuværende plejecenter flyttes til Kirkebjergområdet, som jo er under hastig omstilling fra industrikvarter til boligkvarter.

Så ville de kommende beboere i plejecentret og deres pårørende også være i nærheden af indkøbsmuligheder og offentlig transport.

Der må jo være penge til at købe en ny grund, hvis man sælger grunden, hvor Gilhøj Plejecenter ligger i dag.

Lad os beholde den højt besungne beliggenhed og Vesterledparken, som er os til stor glæde i dagligdagen. De små grønne pletter på kortet har jo enorm værdi, fordi de netop giver lyst til den lille gåtur, hvor tiden ikke er til længere udflugter på cykel eller i bil.