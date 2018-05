Social ansvarlighed skal føre til vækst for virksomheder

GLOSTRUP. Syv Glostrup-virksomheder har været på Den Sociale Kapitalfonds bootcamp som start på projekt ”Vækst med Social Bundlinje”

Af Jesper Ernst Henriksen

Hvordan kan man skabe vækst i virksomheden ved samtidig at ansætte udsatte borgere? Deltagerne på bootcampen blev præsenteret for en række forskellige værktøjer og oplæg fra virksomheder, der allerede har prøvet metoderne – og de virker. Det gav anledning til spørgsmål til eksisterende arbejdsrutiner og nye vinkler på, hvordan ansættelse af udsatte borgere kan være med til at skabe værdi.

Resultater af samarbejde

Bootcampen gav også anledning til to dages intens samarbejde mellem virksomhederne og Den Sociale Kapitalfonds forretningsudviklere. Deltagerne gav alle udtryk for stor interesse i at arbejde videre med at skabe vækst med social bundlinje. Den Sociale Kapitalfond har nu udpeget, hvem der udtages til at fortsætte i projektet, hvor de to udvalgte virksomheder fra Glostrup blev ENCO VVS og Frandsen El.

– Vi er gået med i programmet, fordi vi ønsker lønsom vækst i ENCO VVS over de kommende år. I programmet ”vækst med social bundlinje” får vi stillet ressourcer til rådighed, der kan inspirere, hjælpe og facilitere os i opgaven med lønsom vækst. At tænke ”socialt ansvar” ind i denne vækst er i tråd med de værdier, virksomhedens ejer Jørn Kristoffersen har, og det vi gerne vil signalere til vores kunder, leverandører og firmaets medarbejdere, siger Karsten Hansen fra ENCO VVS.

Frandsen El og Enco VVS skal nu gennem et seks måneders forløb, hvor de mødes jævnligt med forretningsudviklerne fra Den Sociale Kapitalfond og vil blive undervist af eksperter indenfor strategi og bestyrelsesarbejde, økonomistyring, rekruttering og fastholdelse. Forløbet indebærer også udviklings-camps med temaer som afsætning, driftsøkonomi og social bundlinje.

’Payment by Results’

Projektet er et klyngesamarbejde mellem Den Sociale Kapitalfond samt kommunerne Glostrup, Albertslund og Kolding, der alle har virksomheder med i projektet. Det forventes, at kommunernes investering hurtigt vil tjene sig hjem i form af sparede udgifter til overførselsindkomster samt øgede skatteindtægter. Metoden kaldes ’Payment by Results’ og har tidligere været afprøvet i blandt andet USA, Storbritannien og Finland med gode resultater.