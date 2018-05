Socialdemokraternes formand stoppede efter ti år

Efter ti år som formand for Fællesudvalget i Socialdemokratiet i Brøndby har Niels-Henrik Hansen valgt at stoppe. Han har arbejdet med at samle de tre afdelinger til én. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Efter ti år som formand for fællesledelsen i Socialdemokratiet i Brøndby har Niels-Henrik Hansen valgt at stoppe

Af Heiner Lützen Ank

Nogle vil mene, at Brøndby slet ikke er én by. Men i virkeligheden tre, ja måske ligefrem fire.

Tre biblioteker, tre skoler og tre ældrecentre. Og tre partiforeninger af det samme borgmesterparti, Socialdemokratiet.

Igennem de seneste ti år har Niels-Henrik Hansen været formand for Fællesledelsen i Socialdemokratiet. Det interne organ, der samler de socialdemokratiske tråde i Brøndby til ét, og netop arbejdet med at tænke i enhed fremfor for trehed har fyldt meget for Niels-Henrik Hansen det seneste årti:

– Jeg har arbejdet med at samle de tre afdelinger til én. Men det har naturligvis været med blik for, at medlemmerne også skulle ville det. Og selvom samarbejdet er godt, så har der altså ikke været vilje til at lægge de tre afdelinger sammen til en.

Det naturlige nu

Men nu er det slut med Niels-Henrik Hansens forsøg på at lægge de tre afdelinger sammen til én, i hvert fald som formand for Fællesudvalget.

For i forbindelse med partiets ordinære repræsentantskabsmøde i marts overlod Niels-Henrik Hansen formandsstolen til Beate Andreassen. Et naturligt skifte, mener han:

– Årsagen er den simple, at jeg efter ti år og tre kommunalvalg, det seneste med et solidt flertal til Socialdemokratiet og borgmesterposten til Kent Max Magelund, mener, det er den rette tid nu.

Og hertil kommer, at selvom det altså ikke lykkedes at samle de tre afdelinger til én, så markerede det seneste kommunalvalg alligevel noget nyt, noget af det Niels-Henrik Hansen har kæmpet for:

– Ved kommunalvalget i november var vi et hold. Vi havde det samme slogan, vi havde de samme materialer og vi havde en fælles identitet. Det var godt, og sikkert også en af grundene til, at det gik så godt.

Den lange valgkamp

I den brede offentlighed er det naturligt borgmesteren og medlemmerne af kommunalbestyrelsen, der er synlige.

Men også de øvrige aktive i partiet er vigtige, understreger Niels-Henrik Hansen:

– Som formand for Fællesledelsen er det mest internt, man arbejder. Her fylder arbejdet med at samle partiet og forberedelsen af et kommunalvalg meget. Vi begyndte i lang tid i forvejen at udvælge og træne de kandidater, der ønskede at stille op.

For kandidattræningen er nemlig afgørende, mener Niels-Henrik Hansen:

– Det har været vigtigt for mig at tale med kandidaterne om, hvad det er, de går ind til. Om de virkelig er villige til at bruge al den tid, det alligevel kræver, og så har jeg bedt dem om nøje at overveje, hvad det er, de vil opnå med at stille op.

Rimeligheden

Som alle andre, der er aktive i politik, hvad end det er som politiker eller organisatorisk aktiv, så skal der være en politisk benzin, der holder indsatsen kørende.

For Niels-Henrik Hansen har det været et bestemt begreb:

– Rimelighed er et vigtigt begreb for mig. Dem, der har behov for hjælp, skal have det. Omvendt skal dem, der finder et hul, ikke slippe fra det. Så ja, rimelighed sammenfatter nok det, jeg brænder for.

Og diskussionen om rimelighed gennemsyrer Niels-Henrik Hansen også Socialdemokratiet på landsplan og ikke mindst Socialdemokratiets vestegnsrødder:

– I forhold til indvandrerdebatten, så vil der sikkert være nogle, der spørger, hvorfor Socialdemokratiet er med til at lave stramninger. Det drejer sig om, at vi skal se på, hvem, der har mest behov for hjælp. Socialdemokratiet har aldrig været et parti, der ikke også stiller krav. Det gælder naturligvis også på dette område.

Tiden

Nu er det altså slut med formandsposten.

Et valg, Niels-Henrik Hansen selv har truffet. Men som alligevel ikke er helt let:

– Der har været mange gode opgaver, og jeg har virkelig nydt det. Men det tager tid, og den tid skal nu bruges på noget andet.