Socialdemokratiet genvalgte folketingskandidat

På billedet ses Mattias Tesfaye (S) med formændene for parti- og kredsforeninger i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk. Foto: Socialdemokratiet

BRØNDBY/VALLENSBÆK. De lokale socialdemokrater har genvalgt Mattias Tesfaye som deres folketingskandidat

Af Heiner Lützen Ank

Den 17. maj blev Mattias Tesfaye genvalgt som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk.

Forud for genvalget har det været behandlet på seks generalforsamlinger med over 150 deltagende socialdemokrater.

Det er således med et klart og styrket mandat, Mattias Tesfaye gør klar til valgkamp.

Målet er, ifølge de lokale socialdemokrater, selvfølgelig at repræsentere Vestegnen på Christiansborg i fire år mere.