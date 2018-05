Stor hæder til fægteklub

Det blev fejret, at Glostrup Fægteklub er blevet Årets Klub. Foto: Privat

GLOSTRUP. Glostrup Fægteklub er blevet udnævnt til Årets Klub af Dansk Fægteforbund

Af Jesper Ernst Henriksen

Der blev fejret og fortæret flødeboller i store mængder, da Glostrup Fægteklub for nylig blev udnævnt til Årets Klub.

– Det plejer at være de mere veletablerede klubber, der løber med pokalen og titlen, så det kom som lidt af en overraskelse, da vi kun har 3 ½ år på bagen, siger klubbens formand, Line Møller Hansen.

Klubben vandt prisen for blandt andet at have ”et voksen-begynder og breddehold, der tiltrækker og fastholder med superhøjt humør, god træning for voksne motionister og megen energi”, for at have startet sit eget basis-dommerkursus og for at bidrage meget stærkt med deltagere til regionale stævner i forhold til klubbens størrelse.

Klubben har knap 40 medlemmer i alle aldre og på alle niveauer: Børn og voksne, gamle landsholdsfægtere, såvel som motionister og unge talenter, og er adskillige gange vokset ud af de lokaler, de har trænet i. Nu træner klubben tirsdage og torsdage i den nye hal ved Nordvangskolen, hvor der er ideelle forhold.

Med prisen fulgte 3.000 kroner der skal bruges på mere fægteudstyr – og flere flødeboller:

– Vi regner da med at blive endnu flere – både børn, voksne, motionister og talenter – men hele tiden holde fast i det høje humør og den uformelle omgangstone, der kendetegner en rigtig Vestegnsklub. Det tror vi på, er en stor del af baggrunden for vores succes, siger Line Møller Hansen.