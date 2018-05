Svanholm Cricketklubs mindeord: Kjeld Rasmussen

BRØNDBY. Af Jørgen Jønsson, Svanholm Cricketklub

Det var med stor sorg, vi fra Svanholm Cricketklub modtog medelelsen om Kjeld Rasmussens død.

Vi har kendt Kjeld i over 50 år og meget betegnende var det, at beskeden om Kjelds bortgang blev modtaget under en cricketkamp.

Vi husker det næsten som i dag, da vi på Svanholms førstehold for cirka 52 år siden blev inviteret til ”gardenparty” i Brøndby hos Kjeld og hans søde kone Lissie i deres bolig på Gildhøj.

Invitationen var et resultat af, at Kjeld havde sørget for, at Svanholm Cricketklub havde fået tildelt ny bane ved Brøndbyøster Skole.

Det skete efter at Brøndby IF, den nuværende fodboldklub, der er nummer to i landet, ikke ville have en københavnerklub som os til forstaden, fordi BIF mente, det ville genere breddeidrætten.

Ja sådan skrev de til kommunalbestyrelsen, og Kjeld fejede det af bordet.

Brøndby fik i 1966 besøg af vores tidligere formand Torben Jensen og vores nuværende næstformand Søren Nissen, begge tog deres cykler og kørte til den hurtigt voksende kommune, hvor man fik øje på Brøndbyøster Skoles boldbane, som blev ledig, da man lige havde slået Brøndbyøster og Brøndbyvester IF sammen til BIF, der derefter hørte til på Brøndby Stadion.

Når turen gik til Brøndby Kommune, skyldtes det, at Torben Jensen og Kjeld Rasmussen var tidligere ”kolleger ” i Københavns Håndbold Forbund.

Hvis ikke Kjeld Rasmussen havde fået gennemtrumfet denne beslutning, selv om vi blev tilbudt at dele bane med Frem på Valby Idrætspark, da der skulle bygges en svømmehal på vores gamle bane på Enghavevej, havde vi stået uden anvendelig bane og ingen træningsfaciliteter, og formentlig var cricketklubben blevet nedlagt.

Det efterår var en kamp om liv eller død for foreningen, og det var Kjeld, der holdt os i live.

Kjeld Rasmussen har i alle 52 år, vi har haft hjemme i Brøndby, støttet og fulgt vores arbejde, som den idrætsglade tidligere borgmester jo var.

Han var blandt andet passivt medlem næsten til sin død og læste flittigt i ”Den Grimme Ælling”.

Vi håber for Kjelds eftermæle, at man ikke kun fokuserer på hans arbejde for BIF, men for hele idrætten i Brøndby Kommune.

I Svanholm Cricketklub tillægger vi Kjelds store interesse for sporten i almindelighed og cricketklubben i særdeleshed afgørende betydning.

Han så os som en del af et vigtigt og fint integrationsarbejde, hvor de mange andengenerationsbørn i Brøndby Kommune fik gavn af cricketsporten og megen anden idræt.

Det havde han fra sin barndom i et arbejderkvarter, hvor han lærte, hvor vigtig idrætten er for ungdommen.

Kjeld var ikke alene en inspirerende mand, men også en god ven, som vi i Svanholm lærte at kende som en ægte sportsinteresseret borgmester, som vi oveni købet fik den specielle ære at have et næsten venskabeligt forhold til i mange år.

Æret være Kjelds minde