Svanholmspillere tog landsholdsansvar

De fem lokale spillere, Hamid Shah, Zameer Khan, Saif Ahmad og de to brødre Mads og Jonas Henriksen, er bærende kræfter på det danske cricketlandshold. Foto: privat

SPORT. Det danske landshold i cricket består i stor stil af spillere fra Svanholm Cricketclub og også på landsholdet har de lokale spillere succes

Af Heiner Lützen Ank

Svanholm Cricketclub er en af de absolut største sportsklubber i Danmark. Ikke alene er den lokale cricketklub en magtfaktor i dansk cricket. Klubben er også, hvis man ser på vunde mesterskaber på tværs af samtlige sportgrene en af de absolut mest succesrige klubber i Danmark.

Nærmer sig toppen

Den succes viser sig også i forhold til cricketlandsholdet.

For godt og vel halvdelen af landsholdet består af spillere fra Svanholm og også i denne sammenhæng har de lokale spillere stor succes.

De fem Svanholmspillere, anføreren Hamid Shah, Zameer Khan, Saif Ahmad og de to brødre Mads og Jonas Henriksen, var således for nylig med til at sikre Danmark oprykning til en endnu stærkere række i det internationale ICCs store turneringsprogram, hvor der i alt deltager over 100 cricketnationer.

Danmark er dermed ved at komme op mellem de 15-20 bedste cricketnationer ud af de totalt 110 deltagende lande.

Med helt fremme

Udover at være et væsentligt omdrejningspunkt i Svanholm Cricketclub, er Jørgen Jønsson også tilknyttet Dansk Cricket-Forbund som international PR-ansvarlig. Han siger om successen:

– Vi vandt de første tre kampe inden de to afsluttende kampe, og tabte knebent med et enkelt point til Uganda. Så måtte holdet ud i nogle nervepirrende udregninger i ICC-regnvejrs-regler, i Malaysia er der tale om orkan, når det vælter ned med regn. Heldigvis viste det sig, at det danske hold havde et lidt bedre gennemsnit end værtsnationen Malaysia.

Turneringen viste ifølge Jørgen Jønsson, at det var de to bedste hold, Uganda og Danmark, der kvalificerede sig til finalen og dermed en automatisk oprykning til den internationale ICC-division 3.

– Når man tænker på, at de 12 bedste full-professionelle testnationer næsten er urørlige, er det flot, at dansk cricket nærmer sig den gruppe, der fremover bliver fokuseret på i det internationale forbund ICC, hvor økonomien spiller en stor rolle.

Den nye anfører Hamid Shah klarede, ifølge Jørgen Jønsson, sin debut flot og blev også i en af kampene kåret til Man of the match.