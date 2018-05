Af

Skovens dag

ALBERTSLUND. Søndag den 6. maj er det Skovens Dag og Naturcenter Herstedhøje, der blandt andet er støttet af Glostrup Kommune, slår dørene op for alle interesserede. Der sker masser af ting, som du ikke oplever på en almindelig skovtur. Denne dag inviterer skovens folk nemlig på skovtur, og viser dig, hvad der sker bag skovens grønne kulisse. De kreative kan prøve evnerne af på værkstedet med pileflet, andre har måske lyst til at fange haletudser, guldsmedelarver, og andre væsner i vandhullet. Der vil blive mulighed for at snitte fine ting i nyfældet træ, bål med hygge, bygge insekthoteller, og man kan hilse på levende får og opleve dem blive klippet. Og så er der naturligvis bål med snobrød og saft, frisk kaffe og foråret i fuldt flor, og mon ikke også vejret bliver godt.

Det er helt gratis at være med, og du møder bare op på Naturcenter Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1 i Albertslund. Det er lige ved foden af den store kunstige bakke, Herstedhøje. Arrangementet varer fra klokken 10 til 16.

Cykeltur på Vestegnsruten

BRØNDBY. Cyklistforbundet i Brøndby-Hvidovre inviterer søndag den 6. maj kl. 10.00 til udflugt på den 42 km lange Vestegnsruten.

Turen begynder ved Brøndbyøster Station ved Brøndbyøster Torv. Herfra køres ad cykelstierne ud i Vestskoven. Undervejs spises medbragt frokost ved Kroppedal Museum.

Der bliver kørt i roligt tempo og man forventer at være tilbage i Brøndbyøster efter 4-5 timer.

Yderligere oplysninger kan fås hos Henrik Puukka-Sørensen, 31900339.

Skaberglæden får frit spil

GLOSTRUP. Borgernes Udstilling 2018 åbner med fernisering i Glostrup Fritidscenter torsdag 3. maj kl. 16.30. Glostrup Kommune giver for 30. gang kreative borgere mulighed for at vise deres værker frem for publikum ved den årlige ucensurerede udstilling i Glostrup Fritidscenter. I år har 20 udstillere valgt at tage udfordringen op.

Alle interesserede er velkomne ved ferniseringen torsdag den 3. maj klokken 16.30, hvor formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Dan Kornbek Christiansen, åbner udstillingen. Herefter kan man gå på opdagelse i de i alt 56 værker og nyde musik fra Glostrup Musikskoles elever.

Borgernes Udstilling arrangeres af Kultur- og Fritidsudvalget i Glostrup Kommune i samarbejde med Glostrup Bibliotek.

Cykelcafé i Kulturhuset Kilden

BRØNDBY. Tirsdag den 8. maj, kl. 19 inviterer Cyklistforbundet i Brøndby-Hvidovre til cykelcafe i Kulturhuset Kilden. Temaet er forhold for cyklister i Brøndby og andre steder.

Formand for Brøndby Kommunes Trafik- og Miljøudvalg, Vagn Kjær-Hansen (SF), og formand for Cyklistforbundet, Jette Gotsche, fortæller om cykelprojekter og perspektiver på deres områder.

Der vil være tid til spørgsmål og drøftelser om indlæggene, også i forhold til mødedeltagernes egne cykeloplevelser. Cykelcaféen afsluttes ca. kl. 21.

Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.