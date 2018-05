GLOSTRUP. I næste uge har det kriminalpræventive samarbejde i Glostrup arrangeret et møde, der skal dæmme op for generne fra ungdomsfesterne i Solvangsparken

Af Jesper Ernst Henriksen

Foråret er godt i gang, og børn og unge færdes mere ude. Det betyder også, at der er flere børn og unge i Solvangsparken. Desværre er det flere gange sket i den seneste tid, at børn og unge har været til gene og ulempe i netop Solvangsparken, oplyser Lars Jonasson, kriminalpræventiv koordinator i Glostrup Kommune

– Det er helt fint, at børn og unge benytter parker og fællesarealer i kommunen, men når festlighederne fortsætter til langt ud på natten til gene og ulempe for naboer og andre brugere, og stedet efterlades med affald og madrester, så er det bestemt uacceptabelt, siger han.

Det kriminalpræventive samarbejde i Glostrup Kommune har derfor inviteret interesserede parter til et møde i Solvangsparken ved cricketklubben, onsdag den 16. maj, kl. 17.00.