Vægttab kostede sejr

Oliver Bøhrns vandt i sin klasse. Foto: Dr. K, BGK

SPORT. En enkelt BGK’er kom hjem fra Sjællandsmesterskabets 2. afdeling med en guldmedalje om halsen. En anden vandt også sin finale, men vejede 100 gram for lidt, og blev diskvalificeret

Af Jesper Ernst Henriksen

Sjællandsmesterskabet 2018 2. afdeling af fem blev kørt 5. og 6. maj 2018 på Københavns Gokart Bane.

Løbene blev kørt i super flot solskinsvejr, og det skulle senere vise sig at få negativ betydning for BGK’erne.

Børnenes Gokart Klub (BGK) fra Brøndby deltog i to klasser Cadett Mini og Cadett Junior.

I Cadett Mini var der i alt 16 kørere og BGK havde syv kørere med.

BGK’eren Oliver Bøhrns Larsen vandt finalen og dermed den første SM-sejr.

I Cadett Junior var der 23 kørere og BGK havde fire kørere med. Magnus Nordal Terkildsen blev nummer tre i tidtagingen, vandt både heat et og heat to samt finalen og han satte hurtigst tid i finalen. Men det flotte solskinsvejr endte med at koste ham sejren. Ved den efterfølgende vejning vejede han nemlig 100 gram for lidt – eller hvad der svarer til et lille glas vand. Han blev derfor diskvalificeret.