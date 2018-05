Vallensbækdrenge i to finaler på samme weekend

U10 drengene fra Vallensbæk Håndbold spillede sig i samme weekend frem til to finaler. Foto: Vallensbæk Håndbold

SPORT. Vallensbæk Håndbolds U10 drenge deltog i samme weekend i to finaler. Det betød i sagens natur flere medaljer

Af Heiner Lützen Ank

Vallensbæks U10 drenge i håndbold var tilmeldt Faxe Cup i weekenden 20.-22. april.

Men et par uger før stævnet kvalificerede de sig desuden til pokalfinalen, som blev spillet lørdag den 21. april.

Det var derfor nødvendigt at tilpasse stævnets kampprogram, så det også gav mulighed for Vallensbækdrengene at deltage i pokalfinalen.

Så fredag eftermiddag spillede holdet sin første kamp i Faxe Cup, som blev vundet 9-6, hvorefter holdet returnerede til Vallensbæk.

Så til Værløse

Lørdag morgen var det så tid til pokalfinalen i Værløse Hallen mellem Vallensbæk og Freja.

Første halvleg sluttede 9-7 til Vallensbæk. I anden halvleg rykkede Vallensbækdrengene fra Freja og førte på et tidspunkt med syv mål. Men selvom Freja kom igen, endte kampen med en Vallensbæksejr på 18-14.

Efter præmieoverrækkelse og børnechampagne, gik turen sydover til Fakse Ladeplads hvor holdet skulle spille fire kampe i Faxe Cuppen lørdag eftermiddag.

Den første kamp blev tabt, de to næste endte uafgjort , inden holdet sluttede dagen af med en sejr.

En finale mere

Søndag morgen bød på kvartfinale mod Freja, og igen blev det til Vallensbæk sejr.

I semifinalen ventede Maribo, som blev besejret 8-7.

Kl. 13.48 var det så blevet tid til finale mod Team Helsinge, der endte med at vinde finalen med mindst mulig margin, nemlig 11-10. Dermed endte weekendens anden finale med sølvmedaljer.

Udover U10 drengene, deltog også U14 drengene.De spillet sig i A finalen, som de dog tabte 18-16.