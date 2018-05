Vandretur med Dansk Vandrelaug

BRØNDBY. Torsdag den 24. maj kan man komme på gåtur med Dansk Vandrelaug. Turen starter fra Brøndbyøster Station kl. 10. Jens Erik Christiansen er turleder. Turen er et tilbud om en hyggelig tur, der kombinerer motion med en snak med deltagerne. Undervejs bliver der en pause på 10 – 15 minutter, så man opfordres til at […]

Af Heiner Lützen Ank

Torsdag den 24. maj kan man komme på gåtur med Dansk Vandrelaug. Turen starter fra Brøndbyøster Station kl. 10. Jens Erik Christiansen er turleder.

Turen er et tilbud om en hyggelig tur, der kombinerer motion med en snak med deltagerne. Undervejs bliver der en pause på 10 – 15 minutter, så man opfordres til at tage kaffe eller te med.

Turen begynder kl. 10 og slutter cirka kl. 12.30 ved Brøndbyøster Station.

Alle er velkomne til at deltage i turen. Det er gratis at deltage, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, man møder bare op.