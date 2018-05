Vennens mindeord: Kjeld Rasmussen

BRØNDBY. Af Mette Aabrink

Af Mette Aabrink

Tak Kjeld, fordi du valgte Brøndby som det sted, der skulle nyde godt af dine evner, dit engagement, din nærhed og menneskelighed. Og tak fordi du tog Lisi med, denne fantastiske kvinde som har forstået dig og det at stå sammen med dig i din kærlighed til Brøndby. I to har betydet så meget for det sted, som Brøndby er blevet, kendt i Danmark på alle mulige måder. Du kan være stolt, endda meget stolt, over alle de aftryk som du fik sat her.

Da Lisi ringede til mig og fortalte, at du var gået bort, blev jeg meget berørt og vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre. På min boghylde fik jeg øje på din bog Kjeld, og den satte jeg mig og genlæste, og blev igen bekræftet i, at vi her i Brøndby har så meget at være taknemmelige for.

Gennem hele mit Brøndby-liv har du været en person, en drivkraft, en inspiration.

Det var også dig, der sidste forår ringede til mig, midt i min sorg over Ibs død: Det er Kjeld Ras., jeg synes, at du skal stille op til kommunalvalget. Det hjalp ikke at jeg trak ”sorg-kortet”. 14 dage efter ringede du igen: har du besluttet dig ? Lisi og mig vil være dine første stillere. Ja ok, hvem kan sige nej til det. Tak for sparket Kjeld, og tak for den måde du og Lisi var, under Ibs sygdom. På hospice sad du med Ib i hånden og fortalte røverhistorier fra jeres lange politiske liv sammen i Brøndby. Dette rørende øjeblik siger så meget om mennesket Kjeld.

Den 1. maj var vi for sidste gang sammen på Brønden, hvor du igen var forsanger på ”Når jeg ser et rødt flag smælde” og under morgenmaden fik vi endnu en god snak. Det er lige nu svært at forstå, at vi socialdemokrater ikke skal opleve dig i disse sammenhænge mere.

Men Kjeld, med den største respekt og kærlighed til dig og Lisi, du vil aldrig blive glemt her i Brøndby, for du var og du er Brøndbys Kjeld.

Æret være dit minde